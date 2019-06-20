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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Верховной Раде украинцы больше всего хотят видеть Гриценко

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43 процента украинцев считают, что в следующем составе Верховной Рады должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют обнародованные 20 июня результаты социологического опроса, проведенного совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

По его результатам, 43 процента украинцев ждут в парламенте лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. 38,1% хотели бы видеть депутатом Святослава Вакарчука. Третья по ожиданиям является Юлия Тимошенко с 36% голосов респондентов.

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Опрос проводился 7 - 10 июня 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента. Стандартные отклонения +/- 2,3%.

В Верховной Раде украинцы больше всего хотят видеть Гриценко

smc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Выборы в Раду: соцопросы и рейтингиГражданская позицияВерховная Рада Украины
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Ferat Bey
Ferat Bey
Если губошлёпка Юлька споткнётся, потеряет сознание и упадёт с моста в Днепр, то это будет случайное стечение обстоятельств, а если её кто-то спасёт, вытащив со дна, то это будет катастрофа. Ну хоть кто-нибудь, хоть кто нибудь пришлёпните эту бабу! Попрыскайте на неё дихлофосом, стукните её эллектрическим током, подсыпте ей яда в чай... Хоть кто-нибудь! Пожалуйста...
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
поставьте в рейтинг Януковича и Азарова,озуеете от щастя,а если Путина,то у мыздобулов гарантирован острый фимоз гипофиза.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Только интеллектуальный девственник видит Тимошенко в парламенте
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