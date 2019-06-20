В Верховной Раде украинцы больше всего хотят видеть Гриценко

43 процента украинцев считают, что в следующем составе Верховной Рады должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют обнародованные 20 июня результаты социологического опроса, проведенного совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

По его результатам, 43 процента украинцев ждут в парламенте лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. 38,1% хотели бы видеть депутатом Святослава Вакарчука. Третья по ожиданиям является Юлия Тимошенко с 36% голосов респондентов.

Опрос проводился 7 - 10 июня 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента. Стандартные отклонения +/- 2,3%.

smc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ.

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