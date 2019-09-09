Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Журналист Все статьи автора

В Верховной Раде предложили амнистию террористам ''Л/ДНР'': кого могут освободить

47.1т Читать материал на украинском

В Верховной Раде предлагают амнистию наемникам, воевавшим на стороне так называемых Л/ДНР. Законопроект уже опубликовали на сайте парламента и он активно продвигается народными депутатами, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционного блока".

Что конкретно предлагают в Раде и какие преступления сойдут с рук пророссийским террористам разбирался OBOZREVATEL.

О чем речь

В законопроекте №1089 четко прописаны нормы, которые освобождают участников боевых столкновений от уголовной ответственности.

Там указано, что все участники группировок "Л/ДНР" в период с 28 февраля 2014 года попадают под амнистию. Для этого участнику событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, нужно получить соответствующие заявление.

Новости
У кого заберут пенсии и субсидии: в команде Зеленского подготовили тотальную проверку

Освобождаются от наказания люди, подпадающие под десятки статей Уголовного Кодекса. Среди основных:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109);

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);

  • Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2);

  • Шпионство — передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства (ст. 114-1);

  • Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ст. 161);

  • Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство (ст. 197);

  • Нападение на объекты, на которых есть предметы, которые представляют повышенную опасность для окружающих ( ст. 261);

Новости
"Могут уволить только киевляне!" Кличко отреагировал на решение Кабмина

  • Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 262);

  • Надругательство над государственными символами (ст. 338).

Список статей, которые попадают под амнистию

Список статей, которые попадают под амнистию

Закон распространяется как на уже обвиненных и судимых, так и на обвиняемых. По сути, если эта идея будет поддержана парламентом, то обвинения будут сняты с десятков тысяч преступников, которые последние годы воевали на Донбассе.

Кто авторы и как аргументируют

Авторами проекта закона выступили 5 народных депутатов: Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Муса Магомедов и Виктория Гриб. Эту идею они объясняют попыткой помочь президенту Украины выполнить Минские соглашения, а также резолюцию Совета безопасности ООН.

Стоит отметить, что на сайте парламента опубликован и альтернативный проект закона, авторства нардепов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича, Вадима Рабиновича и Василия Нимченко. По своей сути он аналогичен основному проекту.

Пограничный пункт так называемой "ДНР"

Пограничный пункт так называемой "ДНР"

Новости
Зеленский начинает настоящую стодневку

В Раде нет единого мнения

Исходя из риторики президента Владимира Зеленского, Украина намерена и дальше продолжать курс на выполнение Минских соглашений. Поэтому тема с амнистией участников боевых действий на Донбассе на стороне оккупантов так или иначе выйдет на публичное обсуждение.

Со стороны правящей партии пока единого мнения касательно темы нет, законопроектов или каких-либо четких законодательных инициатив также. Более того, если проект и будет подан, то вероятно с подачи главы государства.

При этом у опубликованных проектов особых перспектив не видно. Прежде всего из-за того, что они поданы представителями партий меньшинства. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что сдавать интересы страны в президентской силе не намерены.

"Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", — пояснил руководитель крупнейшей фракции.

Новости
"Путин цинично унизил Украину": Умеров указал на показательный нюанс по обмену пленными

Как считает народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина, обсуждать идеи с амнистией в недалеком будущем можно, но с определенными условиями.

В Верховной Раде предложили амнистию террористам ''Л/ДНР'': кого могут освободить

"Это возможно после того, как Россия выведет свои войска из Донбасса, вернет Украине оккупированные территории и выплатит компенсацию за свою агрессию. В таком случае может и есть смысл о чем-то говорить", — подчеркнула OBOZREVATEL народный депутат.

Раскритиковали законопроект и в партии "Голос". По словам народного депутата Романа Костенко, перед возможной амнистией террористов нужно провести целый ряд других мероприятий. Прежде всего это полный обмен всех пленных, восстановление Украиной контроля за границей, а также вывод российской техники с Донбасса.

"Стоит обратить внимание, что проектом не определено действенного механизма проверки лиц: участие лица в вооруженном конфликте планируется подтверждать заявлением в соответствующий орган или должностному лицу, то есть зависит исключительно от желания лица и несет риски для государственной безопасности.

Мы поддерживаем необходимость завершения конфликта и консолидации украинского общества, однако это возможно лишь при условии невмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины, восстановление полного контроля над временно оккупированными территориями и четкого определения степени вреда, который нанесли лица, попадающие этим законом под амнистию", – подытожил Костенко.

Как обстоит ситуация сейчас

Официально в армии псевдореспублик проходят службу около 40 тысяч человек. Как еще в 2018 году заявлял военный прокурор Анатолий Матиос, эти люди имеют неплохой опыт ведения боевых действий, многие из них проходили инструктаж и подготовку у российских специалистов.

В разные годы численность российских войск на Донбассе составляла от 200 тысяч (в момент обострения военный действий в 2014 году) и до нескольких тысяч человек. Чаще всего они оформлены как военные советники или добровольцы из России.

Точное количество террористов, принявших участие в войне на Донбассе, никто назвать не может. Много информации засекречено или попросту потеряно. Но очевидно, что речь идет о тысячах людей, прошедших службу в незаконных формированиях.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
42
Комментарии
545
34
Смешно
18
Интересно
86
Печально
78
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sladko Semen
Sladko Semen
Минские договоренности нужно выполнять по порядку, как они прописаны, а не как того хочется некоторым людям с конца или середины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Для Зели это цуг-цванг. Примешь этот закон - yкpono-цефальная плесень так поносом изойдёт, что захлебнёшься. Не примешь - "весьмирснами" окончательно поймёт, какое дерьмо современная Oкраина. ----- А ЛДНР всё равно на эту амнистию прибор положат. Поздно...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Это всё мышиная возня. На самом деле амнистию будут давать ЛДНР ypoдам щенесдохлым. Или не давать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel