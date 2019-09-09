В Верховной Раде предложили амнистию террористам ''Л/ДНР'': кого могут освободить

В Верховной Раде предлагают амнистию наемникам, воевавшим на стороне так называемых Л/ДНР. Законопроект уже опубликовали на сайте парламента и он активно продвигается народными депутатами, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционного блока".

Что конкретно предлагают в Раде и какие преступления сойдут с рук пророссийским террористам — разбирался OBOZREVATEL.

О чем речь

В законопроекте №1089 четко прописаны нормы, которые освобождают участников боевых столкновений от уголовной ответственности.

Там указано, что все участники группировок "Л/ДНР" в период с 28 февраля 2014 года попадают под амнистию. Для этого участнику событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, нужно получить соответствующие заявление.

Освобождаются от наказания люди, подпадающие под десятки статей Уголовного Кодекса. Среди основных:

Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109);

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2);

Шпионство — передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства (ст. 114-1);

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ст. 161);

Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство (ст. 197);

Нападение на объекты, на которых есть предметы, которые представляют повышенную опасность для окружающих ( ст. 261);

Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 262);

Надругательство над государственными символами (ст. 338).

Список статей, которые попадают под амнистию

Закон распространяется как на уже обвиненных и судимых, так и на обвиняемых. По сути, если эта идея будет поддержана парламентом, то обвинения будут сняты с десятков тысяч преступников, которые последние годы воевали на Донбассе.

Кто авторы и как аргументируют

Авторами проекта закона выступили 5 народных депутатов: Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Муса Магомедов и Виктория Гриб. Эту идею они объясняют попыткой помочь президенту Украины выполнить Минские соглашения, а также резолюцию Совета безопасности ООН.

Стоит отметить, что на сайте парламента опубликован и альтернативный проект закона, авторства нардепов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича, Вадима Рабиновича и Василия Нимченко. По своей сути он аналогичен основному проекту.

Пограничный пункт так называемой "ДНР"

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В Раде нет единого мнения

Исходя из риторики президента Владимира Зеленского, Украина намерена и дальше продолжать курс на выполнение Минских соглашений. Поэтому тема с амнистией участников боевых действий на Донбассе на стороне оккупантов так или иначе выйдет на публичное обсуждение.

Со стороны правящей партии пока единого мнения касательно темы нет, законопроектов или каких-либо четких законодательных инициатив также. Более того, если проект и будет подан, то вероятно с подачи главы государства.

При этом у опубликованных проектов особых перспектив не видно. Прежде всего из-за того, что они поданы представителями партий меньшинства. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что сдавать интересы страны в президентской силе не намерены.

"Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", — пояснил руководитель крупнейшей фракции.

Как считает народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина, обсуждать идеи с амнистией в недалеком будущем можно, но с определенными условиями.

"Это возможно после того, как Россия выведет свои войска из Донбасса, вернет Украине оккупированные территории и выплатит компенсацию за свою агрессию. В таком случае может и есть смысл о чем-то говорить", — подчеркнула OBOZREVATEL народный депутат.

Раскритиковали законопроект и в партии "Голос". По словам народного депутата Романа Костенко, перед возможной амнистией террористов нужно провести целый ряд других мероприятий. Прежде всего это полный обмен всех пленных, восстановление Украиной контроля за границей, а также вывод российской техники с Донбасса.

"Стоит обратить внимание, что проектом не определено действенного механизма проверки лиц: участие лица в вооруженном конфликте планируется подтверждать заявлением в соответствующий орган или должностному лицу, то есть зависит исключительно от желания лица и несет риски для государственной безопасности.

Мы поддерживаем необходимость завершения конфликта и консолидации украинского общества, однако это возможно лишь при условии невмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины, восстановление полного контроля над временно оккупированными территориями и четкого определения степени вреда, который нанесли лица, попадающие этим законом под амнистию", – подытожил Костенко.

Как обстоит ситуация сейчас

Официально в армии псевдореспублик проходят службу около 40 тысяч человек. Как еще в 2018 году заявлял военный прокурор Анатолий Матиос, эти люди имеют неплохой опыт ведения боевых действий, многие из них проходили инструктаж и подготовку у российских специалистов.

В разные годы численность российских войск на Донбассе составляла от 200 тысяч (в момент обострения военный действий в 2014 году) и до нескольких тысяч человек. Чаще всего они оформлены как военные советники или добровольцы из России.

Точное количество террористов, принявших участие в войне на Донбассе, никто назвать не может. Много информации засекречено или попросту потеряно. Но очевидно, что речь идет о тысячах людей, прошедших службу в незаконных формированиях.

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