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21 февраля • обновлено в 17:51
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В Верховной Раде поймали на кнопкодавстве нардепа Поляка: появилось видео

1.7т
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В верховной Раде Украины 21 февраля зафиксировали очередной случай кнопкодавства. Нарушителем оказался внефракционный народный депутат Украины от Закарпатья Владислав Поляк.

Видео с его голосованием за отсутствующего коллегу обнародовали на странице проекта "Чесно" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Верховной Раде – новый кнопкодав, нардеп Владислав Поляк. И он – претендент на уголовную ответственность за кнопкодавство", – написали авторы ролика.

Владислав Поляк

Владислав Поляк

Скриншот видео

Активисты напомнили, что с января в Украине введена уголовная ответственность за кнопкодавство парламентариев. В этой связи они потребовали реакции от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Нарушитель должен понести ответственность по закону и после решения суда оплатить штраф и потерять мандат. И не через пять или десять лет, когда этого мандата у него уже и так не будет", – написали представители "Чесно".

Владислав Поляк попался на кнопкодавстве

Владислав Поляк попался на кнопкодавстве

Скриншот видео

Вместе с тем, они подчеркнули, что криминализация кнопкодавства не решает проблемы. Поэтому необходимо протестировать и включить сенсорную кнопку, которая уже есть в парламенте и которая лишает нардепов возможности кнопкодавить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля за кнопкодавством в сесионном зале Верховной Рады был замечен народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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