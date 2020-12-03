В Венгрии заявили о ситуации "гражданской войны" на Закарпатье

Депутаты Европарламента от венгерских партий "Фидес" (Fidesz) и Христианско-демократической народной партии (KDNP) сравнили ситуацию в Закарпатской области Украины с "гражданской войной".

Как говорится в заявлении на сайте партии "Фидес", обыски у функционеров Обществе венгров Закарпатья совершены с целью запугивания и давления.

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной сили украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины", – заявили евродепутаты.

По их мнению, указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство якобы годами попирает права национальных меньшинств.

"В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в ЕС и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", – указано в заявлении.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров Общества венгров Закарпатья. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обыски в Обществе венгров Закарпатья и заявил, что в МИД вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Также Венгрия обратилась к Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), попросив направить мониторинговую миссию на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Позже венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны.

При этом Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов закарпатской ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.