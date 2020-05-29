В Венгрии сказали, когда разблокируют комиссию Украина-НАТО

Венгрия ждет, когда будут решены вопросы по законам об образовании и языке, после этого страна готова перестать блокировать решения в НАТО по углублении сотрудничества с Украиной.

Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил 29 мая на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает "Европейская правда".

Петер Сийярто ukrinform.ru

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", – подчеркнул министр.

Сийярто добавил, что стремление снять ограничения с их стороны есть, но они стремятся достичь договоренностей.

"Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое", – сказал глава МИД.

Он добавил, что встреча с министром иностранных дел Украины позволила приблизить компромисс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не восстановит языковые права венгерского нацменьшинства.