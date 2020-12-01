У Венедиктовой отчитались о работе за год: присутствовал Зеленский. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня работников прокуратуры, которые организовали в Офисе генпрокурора 1 декабря.

Как сообщили на сайте ОГП, на мероприятии также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, народные депутаты Украины. Зеленский отметил, что на обновленную прокуратуру общество возлагает большие надежды.

"Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, – крепкого здоровья вам и вашим семьям", – сказал глава государства и вручил работникам прокуратуры госнаграды.

Зеленский в ОГП в День работников прокуратуры gp.gov.ua

Он отметил, что благодаря им были привлечены к ответственности десятки преступников, возмещено и сэкономлено госбюджету миллионы гривен. Кроме того, Зеленский посетил музей прокуратуры, который заработал к празднику. В нем собраны, в частности, документы, форменная одежда разных времен, стол главного гособвинителя в Нюрнбергском процессе, а также стенды с упоминаниями, личными вещами и фотографиями прокуроров, погибших, защищая Родину на Востоке Украины, и другие экспонаты, отражающие работу прокуроров в послевоенные времена, после Чернобыльской катастрофы, в зоне АТО и ООС.

Президент вручил прокурорам госнаграды gp.gov.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова со своей стороны поблагодарила работников прокуратуры за результаты работы и неутомимый труд. По ее словам, по сравнению с прошлым годом почти вдвое удалось увеличить количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере и коррупционных правонарушений; разоблачены в три раза больше банд и на треть – преступных группировок; предъявлено исков на сумму более полтора раза больше, в том числе в бюджетной сфере – в четыре раза больше.

Отметим, что на Youtube-канале ОГП также опубликовали видео о результатах работы ведомства в 2020 году. Там отметили, что украинская прокуратура в этот год прошла масштабную трансформацию.

"В целом в 2020 году по процессуальному руководству прокуроров органами правопорядка расследовалось более 2 миллионов уголовных производств, из которых в суды направлено более 100 000. В уголовных процессах, которые сейчас находятся на рассмотрении в судах, установлено убытков на сумму 54 млрд гривен. Обеспечено эффективную реализацию принципа неотвратимости наказания. Всего в этом году задержано более 11 500 человек, при активном участии прокуроров к реальному лишению или ограничению свободы уже осуждены более 10 000 злоумышленников", – отметили в Офисе генпрокурора.

Ирина Венедиктова и Владимир Зеленский gp.gov.ua

В пресс-служба также отметили, что в 2020 году было раскрыто 3565 коррупционных правонарушений, что на четверть больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество направленных в суд обвинительных актов в таких производствах. На 20% больше привлечено должностных лиц и работников правоохранительных органов и в более чем 5 раз увеличилось количество привлеченных к ответственности депутатов всех уровней. На 15% выросло количество осужденных за коррупцию – 459 человек против 398 в 2019 году.

"В этом году разоблачены в три раза больше банд, чем в прошлом году. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период – 352. В частности, уничтожено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также выявлено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере. Более чем вдвое выросло количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере, в совершении которых лицам объявлено о подозрении – 2,3 тысячи против 1100 в прошлом году", – сказано в сообщении.

"Борются за государственные миллионы, землю и имущество прокуроры и в судах. Сейчас прокуратура отстаивает интересы государства на более чем 90 миллиардов гривен. В 2020 году прокуроры, реализуя представительские функции, сумели нарастить объемы возмещенных средств, даже несмотря на то, что несколько месяцев судебные разбирательства были парализованы из-за карантинных ограничений. Сумма возвращенного достигла почти 30 млрд гривен", – отметили в ОГП.