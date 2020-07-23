В "Велюр" Тищенко нагрянули силовики. Эксклюзивное фото

Утром, 23 июля, в киевский ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко нагрянули силовики.

Подробностей от правоохранительных органов пока не поступало. Информации на странице Тищенко в соцсетях относительно происшествия нет.

В ресторан "Велюр" нагрянули силовики

Отметим, что ресторан нардепа ранее неоднократно оказывался в центре внимания. Так, в сети размещалась публикация, где "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантинные ограничения в столице.

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