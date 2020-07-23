В "Велюр" Тищенко нагрянули силовики. Эксклюзивное фото
Утром, 23 июля, в киевский ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко нагрянули силовики.
Подробностей от правоохранительных органов пока не поступало. Информации на странице Тищенко в соцсетях относительно происшествия нет.
Отметим, что ресторан нардепа ранее неоднократно оказывался в центре внимания. Так, в сети размещалась публикация, где "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантинные ограничения в столице.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Также Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на ресторан "Велюр" составлен административный протокол.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.