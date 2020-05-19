В Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) объяснили свое решение об отмене заочного ареста экс-министра доходов и сборов, которым, вероятно, является Александр Клименко. Как оказалось, в военной прокуратуре не довели до конца объявление подозреваемого в международный розыск.

Об этом сообщила судья-спикер Апелляционной палаты ВАКС Инна Калугина. Она заявила, что согласно требованиям Закона, заочный арест можно объявить лишь при наличии совокупности двух факторов: приобретения лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск.

С первым фактором ВАКС согласился, а вот насчет второго установили, что суд первой инстанции допустил ошибку и подозреваемый на самом деле не находится в международном розыске. 10 июня 2019 года военный прокурор действительно объявил его в розыск, однако данные об этом не были внесены в Единый реестр досудебных расследований и не был направлен запрос в Национальный центр бюро Интерпола в Украине.

Александр Клименко LIGA.net

"Данное решение суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения указанных недостатков и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или закрытия производства. Досудебное расследование продолжается", – отметили в суде.

Также в ВАКС отметили, что с 19 ноября 2019 года досудебное расследование по этому делу поручено НАБУ, а процессуальное руководство – САП. Ранее же дело находилось у Главной военной прокуратуры ГПУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал что ВАКС отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов.