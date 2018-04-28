В УПЦ МП задумали сорвать автокефалию: опубликованы документы

Церковное руководство Украинской православной церкви Московского патриархата убеждает верующих направлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на собственные источники. На епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу.

Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ".

Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.Фактически, таким образом руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление Томоса, передает издание.

Вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление Томоса УПЦ КП и УАПЦ – является нарушением их конституционных прав.

По данным источников, священники, подчиняясь начальству, такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

Как сообщал "Обозреватель", УПЦ МП выдвинула власти претензии из-за создания Единой Церкви в Украине.