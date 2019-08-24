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В Украину тайно прилетела правая рука Курченко: что известно

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Правая рука скандального бизнесмена Сергея Курченко, директор российской фирмы "Газ альянс" Роман Перегудов 18 августа рейсом Вена-Киев прилетел в Украину.

Об этом сообщила журналист канала 1+1 Ольга Василевская, не указав имя инсайдера. Она также удивилась, почему свидетеля по делу по финансированию терроризма на Донбассе не задержала СБУ.

"Эта его фирма поставляет газ на оккупированную территорию Донбасса и "экспортирует" оттуда уголь в РФ. Последние несколько лет, как сообщают источники, Перегудов проходил в СБУ в качестве свидетеля по делу по финансированию терроризма. Органы даже не могли вызвать его на допросы – избегал. По закону, он должен быть задержан и, как минимум, допрошен на границе", – отметила Василевская.

Роман Перегудов

Роман Перегудов

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Также журналист рассказала о коррупционной схеме СБУ:

"Чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины, нужно было заплатить 30 000 долларов. Столько же просят за выезд. Говорят, это нормальная такса для сотрудников Службы безопасности за встречу и сопровождение лица, которое не хочет приковывать к себе внимание пограничников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее набсовет госбанка возглавил человек Азарова и Курченко. Об этом стало известно на первом заседании нового наблюдательного совета банка.

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Персона
Сергей Курченко
Место
Украина
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Значит теперь уголь Украина будет покупать на Донбассе! Что в этом плохого? Всё дешевле чем тот же уголь покупать у иностранных перекупщиков!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Так там же новый шеф в СБИндии(и немного Украины), руки которого никогда...
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