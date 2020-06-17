В Украину прибыла партия военной помощи от США. Фото новых Javelin
В Украину уже прибыла новая партия военной помощи от США, среди которой, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.
Об этом проинформировали на странице посольства США в Украине в Facebook, обнародовав соответствующие фото. Там отметили, что уже вскоре передадут груз украинским партнерам.
"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! 16 июня управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $ 60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.
В американском посольстве также отметили, что США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в 2020 году Украина впервые непосредственно закупит у США ракетные комплексы Javelin на сумму $ 36,5 млн.
Кроме того, страна получит от американских партнеров военную помощь в размере $250 млн.
В марте стало известно, что $125 млн из них пойдет на закупку контрбатарейных радаров и бронированных патрульных катеров Mark VI.