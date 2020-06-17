В Украину прибыла партия военной помощи от США. Фото новых Javelin

Виктория Довгань Политика 11:35, 17.06.2020 Обновлено: 12:28, 17.06.2020

В Украину уже прибыла новая партия военной помощи от США, среди которой, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.

Об этом проинформировали на странице посольства США в Украине в Facebook, обнародовав соответствующие фото. Там отметили, что уже вскоре передадут груз украинским партнерам.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! 16 июня управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $ 60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.

В американском посольстве также отметили, что США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Военная помощь США Украине
Facebook посольства США в Украине

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