В Украину прибыла партия военной помощи от США. Фото новых Javelin

В Украину уже прибыла новая партия военной помощи от США, среди которой, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.

Об этом проинформировали на странице посольства США в Украине в Facebook, обнародовав соответствующие фото. Там отметили, что уже вскоре передадут груз украинским партнерам.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! 16 июня управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $ 60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.

В американском посольстве также отметили, что США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Военная помощь США Украине

Как сообщал OBOZREVATEL: