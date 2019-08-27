В Украину прибыл советник Трампа: что известно

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев первый раз после избрания Владимира Зеленского президентом страны.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба американского посольства в Украине.

"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", — говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская добавила, что это важный визит в контексте заявлений президента США Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи американского лидера с Зеленским.

Джон Болтон ВВС

Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019

В Україні з візитом радник з питань нацбезпеки США @AmbJohnBolton 🇺🇦🇺🇸 Важливий візит в контектсі заяв @realDonaldTrump на саміті G7 щодо Росії і підготовки зустрічі Президента Трампа і @ZelenskyyUa . А ще 1ше засідання @ua_parliament і призначення Прем’єра. Слідкуємо уважно — Nataliya Mykolska (@mykolska) August 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, американское правительство поддерживает инициативы, которые объявлял Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас, пока формируется правительство.

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