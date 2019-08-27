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В Украину прибыл советник Трампа: что известно

1.1т Читать материал на украинском

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев первый раз после избрания Владимира Зеленского президентом страны.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба американского посольства в Украине.

"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", — говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская добавила, что это важный визит в контексте заявлений президента США Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи американского лидера с Зеленским.

Джон Болтон

Джон Болтон

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, американское правительство поддерживает инициативы, которые объявлял Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас, пока формируется правительство.

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Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Барин приехал барин приехал.....
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Инспекция или наказание за продажу Мотор Сiч китайцам?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шаблю козацку на колинях вручить не забудьте, нерабы незалежные
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2
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