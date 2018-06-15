В Украину прибыл Политико-безопасностный комитет ЕС: что это значит

В Украину по приглашению президента Петра Порошенко прибыла делегация политики и безопасности Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны подробно обсудили ситуацию с безопасностью в зоне проведения Операции Объединенных сил, а также результаты недавней встречи министров иностранных дел в нормандской формате, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Глава государства поблагодарил за визит делегацию политики и безопасности ЕС в Украину для ознакомления с реальной ситуацией на Донбассе, что имеет особенно важное значение в свете очередного пересмотра санкций ЕС в отношении РФ в июне и июле текущего года и подготовки к проведения двадцатого саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля 2018", – сказано в сообщении.

Петр Порошенко и делегация политики и безопасности ЕС Пресс-служба АП

Порошенко акцентировал внимание на ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности на строительстве моста и блокировке части Азовского моря для украинских судов, а также на освобождении украинских заложников и политических заключенных.

Петр Порошенко и делегация политики и безопасности ЕС Пресс-служба АП

"Глава государства подчеркнул, что такие действия РФ нуждаются в адекватной реакции и подчеркнул важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против РФ. Президент Украины призвал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников", – подчеркнули в пресс-службе.

Петр Порошенко и делегация политики и безопасности ЕС Пресс-служба АП

Кроме того, на встрече подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере общей внешней политики и безопасности. В частности, речь шла о противодействии гибридным угрозам, кибератакам, вмешательству в избирательные процессы.

"Представители государств-членов ЕС отметили прогресс Украины на пути осуществления реформ и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также подтвердили неизменную поддержку со стороны ЕС европейских стремлений и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с послами стран G7 и ЕС, с которыми обсудил политзаключенных, санкции против РФ и Высший антикоррупционный суд.