В Украину прибыл директор Европейского бюро ВОЗ: озвучен план визита. Фото

В воскресенье, 13 декабря, с официальным визитом в Украину прибыли высокопоставленные представители Всемирной организации здравоохранения – директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и глава отдела по поддержке стран и чрезвычайным ситуациям (CSE) Гундо Вайлер.

На повестке дня – реагирование на эпидемию коронавируса в Украине, а также вакцинация и трансформация системы здравоохранения, сообщается на странице представительства ВОЗ в Украине в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскоролльте страницу до конца).

Первым делом они встретились с главой представительства организации в Украине Ярно Хабихтом и главным санитарным врачом, заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко.

На протяжение нескольких дней они также проведут переговоры с представителями Кабинета министров, ООН, гуманитарных организаций, партнерами по развитию. Также запланирована встреча с медиками и посещение лабораторного центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выделили три группы граждан, которых необходимо вакцинировать от коронавируса. В нее входит 20 млн человек.