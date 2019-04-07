В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии: скандал получил продолжение

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета на въезд лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену.

Пресс-секретарь МИД Тамаш Менцер назвал произошедшее на границе "неприемлемым" и "антивенгерским", передает "Европейская правда".

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг", – сказано в сообщении.

Хунор Келемен facebook

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян пояснил соответствующие меры по отношению к Келемену в комментарии "Буквам".

"Относительного данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов Украины о запрете последнему на въезд. Ситуация имела место вчера в пункте пропуска "Тиса" (в Закарпатской области), – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Келемен лично рассказал в соцсети, что его не пропустили на границе. По словам лидера союза венгров Румынии, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ).

Запрет на въезд в Украину действует до 13 октября 2020 года. Журналист Дмитрий Тужанский пояснил, что этот случай может стать не просто скандалом, но и дипломатической проблемой.

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