В Украину не пустили еще одного пропагандиста Путина: что известно

В понедельник, 16 декабря, в Украину не пустили еще одного журналиста российского телеканала "НТВ" Алексея Чеботарёва.

Об этом сообщили сами пропагандисты, пожаловавшись, что причиной отказа указали его неспособность подтвердить цель своего пребывания в нашей стране.

В Telegram-канале "НТВ" снова огрызнулись на действия украинских пограничников, заверив, что ехали в Киев посмотреть на происходящее, как ранее предложил на саммите в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский.

В Украину не пустили еще одного пропагандиста Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже третий подобный случай за последнее время. Вслед за позорным выдворением из киевского аэропорта российского журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну еще одну пропагандистку Кремля – корреспондента Александру Тонких.

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