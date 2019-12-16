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16 декабря • обновлено в 17:04
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В Украину не пустили еще одного пропагандиста Путина: что известно

2.1т
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В понедельник, 16 декабря, в Украину не пустили еще одного журналиста российского телеканала "НТВ" Алексея Чеботарёва.

Об этом сообщили сами пропагандисты, пожаловавшись, что причиной отказа указали его неспособность подтвердить цель своего пребывания в нашей стране.

В Telegram-канале "НТВ" снова огрызнулись на действия украинских пограничников, заверив, что ехали в Киев посмотреть на происходящее, как ранее предложил на саммите в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский.

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В Украину не пустили еще одного пропагандиста Путина

В Украину не пустили еще одного пропагандиста Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже третий подобный случай за последнее время. Вслед за позорным выдворением из киевского аэропорта российского журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну еще одну пропагандистку Кремля – корреспондента Александру Тонких.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Тег
пропаганда
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иловайский юрий
иловайский юрий
так кому позор...рагули,ваш презик получается никто и звать его никак)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ссытесь, рахули?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бу-га-а! Приезжайте, посмотрите! - А Аваков не пускает!!!))))))))))))))))
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