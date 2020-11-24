В Украину не пустили чиновника из Венгрии из-за незаконной агитации

В Украину на границе не пустили чиновника из Венгрии Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник, инцидент произошел во вторник, 24 ноября, на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

Отмечается, что в Украине знали о визите чиновника в нашу страну, ведь ранее Будапешт отправил ноту, в которой "проинформировал" о приезде Грежи. Иностранный чиновник около часа пробыл на границе и после вернулся в Венгрию.

Позже чиновник подтвердил, что не смог попасть в Украину из-за запрета въезда. Он также пообещал позже предоставить больше подробностей. При этом добавил, что венгерская сторона в ответ на действия Украины, обсуждает, "сохранять ли украинское отделение в Ньиредьхазе". Вероятно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли в венгерском городе Ньиредьхаза в 2017 году.

В МИД Украины пояснили, что Греже был запрещен въезд из-за того, что он вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине. В министерстве сообщили, что чиновник нарушил положения Избирательного кодекса, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине.

"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", – подчеркнули в МИД.

В МИД акцентировали, что в соответствии с установленным порядком, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу и законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда.

Добавим, что Иштван Грежа – уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за незаконной агитации.