В украинской разведке назвали одну из главных российских угроз на Донбассе

Паспортизация жителей оккупированных районов Донбасса со стороны России является угрожающим вопросом на сегодняшний день.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, главная стратегия агрессора – сделать все, чтобы наша страна осталась в его сфере влияния Кремля.

"Стратегия одна – не допустить евроинтеграции Украины и сделать все для того, чтобы Украина осталась в сфере влияния РФ. Есть ли планы присоединения оккупированных территорий в РФ – сейчас сложно сказать. Мы видим, что с началом агрессии России против нашего государства в 2014 году в планы Кремля постоянно вносятся коррективы в зависимости от того, как действует наше государство", – отметил Скибицкий.

Он отметил, что, если жители оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, примут участие в голосовании по изменениям в конституцию РФ, это позволит стране-агрессору говорить о них, как о российских гражданах.

"И это опасно. Россия может использовать присутствии уже не просто русскоязычного населения, а российских граждан как повод для вмешательства в наши внутренние дела", – пояснил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию.

Киев рассматривает это как очередную попытку нарушения ее государственного суверенитета и территориальной целостности.