В украинской разведке назвали одну из главных российских угроз на Донбассе
Вадим Скибицкий назвал опасность паспортизации Донбасса
Паспортизация жителей оккупированных районов Донбасса со стороны России является угрожающим вопросом на сегодняшний день.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, главная стратегия агрессора – сделать все, чтобы наша страна осталась в его сфере влияния Кремля.
"Стратегия одна – не допустить евроинтеграции Украины и сделать все для того, чтобы Украина осталась в сфере влияния РФ. Есть ли планы присоединения оккупированных территорий в РФ – сейчас сложно сказать. Мы видим, что с началом агрессии России против нашего государства в 2014 году в планы Кремля постоянно вносятся коррективы в зависимости от того, как действует наше государство", – отметил Скибицкий.
Он отметил, что, если жители оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, примут участие в голосовании по изменениям в конституцию РФ, это позволит стране-агрессору говорить о них, как о российских гражданах.
"И это опасно. Россия может использовать присутствии уже не просто русскоязычного населения, а российских граждан как повод для вмешательства в наши внутренние дела", – пояснил Скибицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию.
Киев рассматривает это как очередную попытку нарушения ее государственного суверенитета и территориальной целостности.