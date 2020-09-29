В Украинке стартовали избирательные гонки

На выборы в будущую Украинскую ОТГ идут 11 кандидатов на голову и кандидаты в депутаты от 8 партий.

В списке кандидатов на голову ОТГ есть три лидера гонки, которые имеют наибольший рейтинг.

Первой в списке, согласно социологическому опросу населения будущей ОТГ, является действующая исполняющая обязанности городского головы Татьяна Кучер. Кандидат выбрала для себя самовыдвижение.

Следующая в рейтинге – Оксана Кирилюк, которую выдвинула партия "Слуга народа". Оксана Кирилюк в команде с бывшим мэром города Украинка Павел Козыревым.

И третьим по уровню поддержки является Александр Туренко от партии "Европейская солидарность".

Наиболее ожесточенной будет борьба между двумя женщинами, выдвинувшими свои кандидатуры. Оксана Кирилюк по указанию правящей партии поддерживает строительство Киевской обходной дороги, которая должна пройти через Украинку.

Татьяна Кучер наоборот выступает против такого строительства, так как это ухудшит экологию города, которое и так страдает от Трипольской ТЭС. Активистами города по инициативе Кучер уже начат сбор подписей под петицией против КОД в Украинке.