В Украинке стартовали избирательные гонки

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
298
В Украинке стартовали избирательные гонки

На выборы в будущую Украинскую ОТГ идут 11 кандидатов на голову и кандидаты в депутаты от 8 партий.

В списке кандидатов на голову ОТГ есть три лидера гонки, которые имеют наибольший рейтинг.

Первой в списке, согласно социологическому опросу населения будущей ОТГ, является действующая исполняющая обязанности городского головы Татьяна Кучер. Кандидат выбрала для себя самовыдвижение.

Следующая в рейтинге – Оксана Кирилюк, которую выдвинула партия "Слуга народа". Оксана Кирилюк в команде с бывшим мэром города Украинка Павел Козыревым.

И третьим по уровню поддержки является Александр Туренко от партии "Европейская солидарность".

В Украинке стартовали избирательные гонки

Наиболее ожесточенной будет борьба между двумя женщинами, выдвинувшими свои кандидатуры. Оксана Кирилюк по указанию правящей партии поддерживает строительство Киевской обходной дороги, которая должна пройти через Украинку.

В Украинке стартовали избирательные гонки

Татьяна Кучер наоборот выступает против такого строительства, так как это ухудшит экологию города, которое и так страдает от Трипольской ТЭС. Активистами города по инициативе Кучер уже начат сбор подписей под петицией против КОД в Украинке.