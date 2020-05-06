ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

В Україні зростає загроза реваншу. Влада кидає виклик захисникам України від російської агресії. За ґратами залишаються безпідставно заарештовані добровольці. Планомірно розширюється коло сфабрикованих справ проти лідерів та учасників Революції Гідності.

За мовчазної і прихильної згоди влади нахабніють проросійські сили і прямі агенти Кремля.

Свідомо і зухвало чиняться спроби скомпрометувати пам'ять героїв Майдану, переглянути національну історичну та гуманітарну політику. Ігнорується Закон про державну мову.

Майже до нуля зведено реалізацію курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО.

Влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським довела державу до межі масштабної кризи та економічного колапсу. В управлінні країною царюють невмілі експерименти та безлад.

Ми, учасники Революції Гідності, воїни-захисники України від російської агресії, добровольці та громадські активісти, політики та дипломати, діячі культури та мистецтв, патріоти нашої держави, застерігаємо нинішню владу від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України.

Революцію Гідності неможливо зупинити.

Майдан - це не стихійний бунт чи сваволя. Майдан – це історичний приклад національної і соціальної солідарності, взаємної підтримки і самопожертви українців. Це - громадянське піднесення, яке неминуче утвердить нову Україну.

Незалежно від різниці у поглядах і політичних переконаннях, ми були, є і будемо разом на сторожі вільної і справедливої України.

Не випробовуйте волю вільних людей.

Реванш не пройде.

Ми були і залишаємося вірними присязі Україні, складеній на Майдані.

У час небезпеки, яка зростає, закликаємо всі національні і суспільні сили стати пліч-о-пліч проти реваншу і задля захисту Майдану та свободи України.

# стопреванш

1. В'ячеслав Брюховецький, Герой України, почесний Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", учасник Ініціативної групи "Першого грудня", член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

2. Іван Дзюба, Герой України, літературознавець, академік НАНУ, Міністр культури України (1992-1994), учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

3. Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", спів-президент Ваад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

4. Ескендер Барієв, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру.

5. Ігор Козловський, в'язень російських окупантів на Донбасі, релігієзнавець, Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин, учасник ініціативної групи "Першого грудня".

6. Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу Кримськотатарського народу, політичний в'язень Кремля.

7. Олена Стяжкіна, письменниця, наукова співробітниця Інституту історії НАН України.

8. Микола Рябчук, почесний Президент Українського ПЕН-клубу.

9. Діана Клочко, мистецтвознавець, співробітниця Культурно-мистецького Центру Національного університету "Києво-Могилянська академія".

10. Леонід Фінберг, громадський діяч, Директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія", головний редактор видавництва "Дух і Літера".

11. Наталка Білоцерківець, письменниця, редакторка "Української культури".

12. Юрій Макаров, журналіст, письменник, Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

13. Сергій Квіт, громадський діяч, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", Міністр освіти і науки України (2014-2016), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

14. Максим Стріха, письменник, науковець, громадський діяч, заступник Міністра освіти і науки України (2008-10 та 2014-19).

15. Володимир Василенко, дипломат, громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посол, Представник України в Раді ООН з прав людини (2006-10), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

16. Володимир Огризко, дипломат, політик, Надзвичайний і Повноважний посол, Міністр закордонних справ України (2007-2009), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

17. Дмитро Ярош, Командувач Української добровольчої армії.

18. Юрій Щербак, письменник, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол.

19. Роман Безсмертний, політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол, Віце-прем'єр-міністр України (2005), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

20. Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посланник, Заступник міністра закордонних справ України (2014), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

21. Михайло Басараб, громадський діяч, член Президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

22. Андрій Левус, політик, Народний депутат України (2014-19), ГО "Вільні люди", член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

23. Іванна Климпуш-Цинцадзе, Народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність", Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС.

24. Михайло Гончар, Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

25. Ганна Гопко, громадська діячка, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (2014-2019).

26. Володимир В'ятрович, історик, громадський діяч, Народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність".

27. Юрій Сиротюк, учасник та автор терміну "Революція Гідності", ветеран російсько-української війни, голова фракції ВО "Свобода" у Київраді.

28. Андрій Білецький, перший командир полку "Азов", Лідер партії "Національний корпус".

29. Микола Княжицький, журналіст, громадський діяч, Народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність".

30. Віктор Кононенко, генерал-лейтенант, заступник Голови СБУ (2017-19).

31. Юлія Клименко, Народний депутат України, фракція "Голос".

32. Ірина Моряк, Голова політради Української Галицької партії.

33. Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради.

34. Данило Доценко, генерал-майор, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ (2017-19).

35. Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради, Віце-прем'єр міністр України (2014), заступник голови ВО "Свобода".

36. Андрій Тетерук, громадський діяч, ветеран російсько-української війни, екс-командир батальйону "Миротворець", Народний депутат України (2014-19).

37. Ігор Михайленко, другий командир полку "Азов", керівник ГО "Національні Дружини".

38. Олександр Скипальський, генерал-лейтенант, Почесний голова Волинського Братства.

39. Павло Білоус, ветеран російсько-української війни, член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

40. Сергій Висоцький, журналіст, політик, Народний депутат України (2014-19), член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

41. Андрій Юсов, громадський діяч, "Школа відповідальної політики", член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

42. Мирослав Гай, громадський діяч, керівник Благодійного Фонду "Мир і Ко", ветеран російсько-української війни, член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

43. Олег Вітвіцький, речник Самооборони Майдану Тернопільщини.

44. Олесь Городецький, громадський діяч, координатор Оргкомітету Євромайдану у Римі.

45. Юрій Гудименко, співзасновник Партії "Демократична Сокира".

46. Ігор Лапін, політик, Народний депутат України (2014-19), ветеран російсько-української війни, батальйон "Айдар", член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

47. Максим Жорін, третій командир полку "Азов", керівник штабу "Національний корпус".

48. Наталія Луковська, громадський діяч, координатор Руху опору капітуляції (Стрий).

49. Юрій Міндюк, громадський діяч, директор Фонду підтримки демократичних ініціатив.

50. Станіслав Федорчук, громадський діяч, член робочої групи Євромайдану у Донецьку.

51. Юрій Гончаренко, співзасновник Національно-консервативного руху.

52. Мирослава Барчук, журналіст, телеведуча, член Українського ПЕН-клубу.

53. Стефан Бандера, журналіст-перекладач (Канада).

54. Євген Бистрицький, філософ.

55. Матвій Вайсберг, художник.

56. Андрій Васильченко, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.Сковороди, головний редактор українського видання Європейського Словника Філософій.

57. Михайло Винницький, викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Львівської Бізнес-Школи Українського католицького університету.

58. Тарас Возняк, філософ, головний редактор часопису "Ї".

59. Карл Волох, громадський діяч.

60. Микола Горбаль, письменник, колишній політв'язень.

61. Володимир Горбач, політичний аналітик, Інститут євроатлантичного співробітництва.

62. Володимир Дубровський, економіст.

63. Геннадій Друзенко, співзасновник та керівник ПДМШ ім. Миколи Пирогова.

64. Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

65. Олександр Ірванець, письменник.

66. Олександр Іванов, громадський діяч, Ініціатива "Переходь на українську", член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

67. Вахтанґ Кебуладзе, філософ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

68. Дмитро Крапивенко, громадський діяч, головний редактор журналу "Український тиждень".

69. Геннадій Курочка, член Правління Українського Кризового Медіа Центру.

70. Дмитро Лиховій, громадський діяч, журналіст, головний редактор "Новинарні".

71. Тарас Стецьків, Голова Зарваницькоі ініціативи. Народний депутат України п'яти скликань.

72. Володимир Омельченко, керівник енергетичних програм Центру Разумкова.

73. Павло Оринчак, парамедик-доброволець ПДМШ ім. Пирогова.

74. Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського ПЕН-клубу.

75. Сергій Пархоменко, головний редактор газети "Говорить Донбас", член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

76. Валерій Пекар, викладач Бізнес-школи Національного університету "Києво-Могилянська академія".

77. Ростислав Семків, викладач Національного Університету "Києво-Могилянська Академія", директор видавництва "Смолоскип".

78. Гліб Бабіч, ветеран російсько-української війни, ГО Справа Громад.

79. Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО Справа Громад.

80. Олена Снігир, політолог-міжнародник.

81. Євген Степаненко, журналіст, режисер, ветеран російсько-української війни.

82. Сергій Джердж, голова Української республіканської партії.

83. Володимир Тихий, кінорежисер, громадське об'єднання "Вавілон-13".

84. Сергій Фоменко (Фома), музикант, рок-гурт "Мандри".

85. Дмитро Чекалкин, продюсер, директор "DIVA Production".

86. Борис Захаров, громадський діяч, директор Благодійного Фонду "Людина і право".

87. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

88. Анатолій Подольський, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту.

89. Марина Гогуля, літературознавець, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

90. Олександр Пшенік, учасник Революції Гідності, учасник Помаранчевого Майдану, активіст партії "Демократична Сокира".

91. Ігор Артюшенко, Народний депутат України (2014-19).

92. Наталія Веселова, Народний депутат України (2014-19).

93. Остап Єднак, Народний депутат України (2014-19).

94. Олег Медуниця, Народний депутат України (2014-19).

95. Оксана Юринець, Народний депутат України (2014-19).

96. Владислав Василь, співзасновник Національно-консервативного руху.

97. Леонтій Шипілов, член Центральної Виборчої Комісії (2018-2019).

98. Віктор Бобиренко, політолог, публіцист (Суми).

99. Павло Садоха, Голова спілки українців у Португалії.

100. Борис Бабін, доктор юридичних наук, професор.

101. Олександр Ясенчук, голова відокремленого підрозділу ВМГО "Самооборона Майдану" у Чернігівській області.

102. Микола Марченко, кандидат юридичних наук, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників, член Координаційної ради Руху опору капітуляції.

103. Андрій Кухарук, Громадське об'єднання "Українська справа" (Чернівці).

104. Соломія Фаріон, голова Молодіжного Націоналістичного Конгресу.

105. Михайло Гречухін, керівник проекту LimpidArmor, учасник АТО, партія "Демократична Сокира".

106. Ігор Гузь, співкоординатор Волинського обласного ВО "Майдан".

107. Тарас Гребеняк, Громадське об'єднання "Українська справа".

108. Євген Гірник, Народний депутат України четвертого та п'ятого скликань.

109. Дмитро Харьков, громадський діяч.

110. Віталій Мартинюк, виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

111. Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу (в запасі).

112. Оксана Іщук, керівник інформаційних програм та стратегічних комунікацій Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

113. Ігор Стукаленко, керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

114. Богдан Устименко, юрист-міжнародник.

115. Анна Ленчовська, психолог, директорка Київського освітнього центру "Простір толерантності".

116. Ігор Гук, професор медицини, закордонний член НАНУ.

117. Геннадій Боряк, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України.

118. Наталя Старченко, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

119. Святослав Абрам'юк, голова Тернопільської обласної організації ВУТ "Просвіта".

120. Роман Малко, поранений на Майдані журналіст (Київ).

121. Богдан Яцун, член ради об'єднання "Майдан Обухівщини".

122. Лідія Волянська, перекладач.

123. Василь Попович, голова штабу національного спротиву в Івано-Франківській області.

124. Катерина Рапай, художник, головний художник Театру Балету ім. Якобсона, СПб.

125. Анна Уманська, наукова співробітниця Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства.

126. Тетяна Калита, генеральний директор ГО "Міжнародний інститут культурної дипломатії".

127. Анна Прохорова, заступниця директора Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства.

128. Богдан Яремко, голова Тернопільської обласної організації партії "Голос".

129. Ірина Яремчук, голова ГО "АТОМ".

130. Михайло Кірсенко, історик, професор.

131. Богдан Чума, історик, викладач Українського Католицького Університету.

132. Микола Лазарович, доброволець російсько-української війни, професор, викладач Тернопільського національного економічного університету.

133. Тетяна Балабушевич, історик.

134. Анатолій Ахутін, філософ.

135. Наталя Перцович, волонтер та активістка ГО "Справа громад" (Івано-Франківськ).

136. Олег Ольшанський, громадський діяч (Суми).

137. Роман Грицьків, історик, громадський діяч (Львів).

138. Маріанна Джулай, арт-директор.

139. Ельхан Нурієв, виконавчий директор Київського центру журналістських досліджень ГУАМ "Шовковий шлях".

140. Олексій Сінченко, літературознавець.

141. Тарас Зень, журналіст (Івано-Франківськ).

142. Юрко Антоняк, громадський діяч, "Громадська варта" (Львів).

143. Олена Голуб, художниця.

144. Михайло Гутор, кандидат політичних наук (Київ).

145. Петро Яковенко, культуролог.

146. Геннадій Іванущенко, історик, архівіст, Українська Інформаційна Служба.

147. Олександр Стражний, письменник, директор міжнародного центру Astralit.

148. Володимир Барцьось, депутат Вінницької обласної ради.

149. Павло Хобот, громадський діяч (Дніпро).

150. Оксана Танюк, театрознавець, драматург.

151. Петро Маковський, громадський діяч, голова Стрийської Кооперативної Ініціативи, засновник першої в Україні кредитної спілки "Вигода".

152. Павло Сачек, директор видавництва.

153. Андрій Рибалко, громадський діяч, заступник голови ВГО "Молодий Народний Рух".

154. Михайло Ратушняк, підприємець, меценат (Тернопіль).

155. Олег Ферштинський, голова спостережної ради Студентського Братства Львівщини.

156. Анатолій Грива, писар четвертої козацької сотні Майдану.

157. Людмила Долгоновська, співзасновник мережі АНТС, кандидат політичних наук.

158. Володимир Бабенко, голова Дніпропетровської обласної організації "Ветерани військової контррозвідки України".

159. Петро Скиба, полковник, ветеран російсько-української війни.

160. Ярослав Лавров, голова Черкаського обласного осередку Політичної партії "Демократична Сокира".

161. Олександр Гребенюк, ГО "Допомога Армії", підприємець (Рівне).

162. Дмитро Лубкін, голова ГО "Мій Голос".

163. Ігор Магновський, експерт Асоціації українських правників з конституційного та муніципального права.

164. Олександр Лебідь, Голова Запорізького обласного осередку Партії "Демократична сокира".

165. Аліна Сарнацька, голова ГО "Жіноча стратегія", спікер партії "Демократична Сокира".

166. Христина Морозова, співкоординатор проекту "Потяг на Маріуполь", член партії "Демократична Сокира".

167. Максим Діжечко, голова ГО "Демократична Сокира Орди", партія "Демократична Сокира".

168. Іван Костенко, історик, ветеран 79 ДШБ, партія "Демократична Сокира".

169. Нестор Воля, суспільно-політичний блогер, ГО "Українська Спілка Блогерів".

170. Тата Остроброд, підприємець, доброволець, волонтер.

171. Юрій Здор, голова Чернігівського осередку партії "Демократична Сокира".

172. Віталій Федорінін, учасник протистоянь 19-20 лютого, директор ГО "Нове покоління", керівник військово-історичного клубу "Орден Паладинів".

173. Наталія Вяткіна, філософ, старша наукова співробітниця ІФ НАНУ.

174. Сергій Репік, Молодіжний націоналістичний конгрес.

175. Орест Криса, актор, автор і виконавець.

176. Григорій Сіваченко, учасник АТО, інвалід війни, військослужбовець запасу.

177. Андрій Тітов, координатор "Самооборони" Шевченківського району Києва.

178. Володимир Чинаров, фізик, Research scientist, Univ. of Toronto, Canada.

179. Марія Гончаренко, архітектор, науковець.

180. В'ячеслав Дубинець, інженер, директор ІТ-компанії.

181. Валентин Шкарупа, голова ГО "Патріот" (Ніжин).

182. Кішка Іван, заст. сотника самооборони майдану, підприємець

Організації:

1. Рух опору капітуляції.

2. Політична партія "Демократична Сокира".

3. Громадянська платформа "Нова Країна".

4. Конгрес національних громад України.

5. Фонд підтримки демократичних ініціатив.

6. Громадське об'єднання "Школа відповідальної політики".

7. Вільні люди.

8. Національно-консервативний рух.

9. Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. Олександра Никонорова.

10. Благодійний Фонд "Мир і Ко".

11. Мережа захисту національних інтересів "АНТС".

12. Громадське об'єднання "Українська Спілка Блогерів".

13. Молодіжний націоналістичний конгрес.

14. Центр громадських ініціатив "Східна Брама".

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