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2 декабря • обновлено в 08:32
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В Украине заявили о победе над Россией: разгорелся ажиотаж

6.4т
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Украина выигрывает позиции у России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.

Об этом заявил заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем ATR. Он добавил, что Украина имеет большой потенциал в данной сфере. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", – сказал Найем.

Топовые российские СМИ распространили заявление Найема, подвергнув его сомнению.

В Украине заявили о победе над Россией: разгорелся ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, зачем вы такие ипануты?
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Северг Олег
Северг Олег
Советскому вооружению уже по 30 лет. Это всё что вам остаётся - чинить, латать и штопать старьё. Обслуживать тех, кто не может себе позволить купить новое. То есть судьба бомжей которые копаются в мусорных баках и ищут объедки. Великая победа над Россией, ничего не скажешь... Боже до какого же дерьма опустилась эта украишка.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Северг Олег, 30 лет? Бери больше?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и на какую сумму наработали в прошлом году?
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