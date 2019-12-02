В Украине заявили о победе над Россией: разгорелся ажиотаж

Украина выигрывает позиции у России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.

Об этом заявил заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем ATR. Он добавил, что Украина имеет большой потенциал в данной сфере. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", – сказал Найем.

Топовые российские СМИ распространили заявление Найема, подвергнув его сомнению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

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