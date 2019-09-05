Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине заработал Антикоррупционный суд: все подробности онлайн

684 Читать материал на украинском

В четверг, 5 сентября, в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Дата его первого заседания была определена на собрании судей 7 мая.

Как пишет УНИАН, со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, которые уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине заработал Антикоррупционный суд

В Украине заработал Антикоррупционный суд

"Цензор.НЕТ"

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel