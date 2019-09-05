В Украине заработал Антикоррупционный суд: все подробности онлайн

В четверг, 5 сентября, в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Дата его первого заседания была определена на собрании судей 7 мая.
Как пишет УНИАН, со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, которые уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В Украине заработал Антикоррупционный суд
"Цензор.НЕТ"
Как писал OBOZREVATEL:
законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада Украины приняла в июне 2018 года. Его поддержали 315 нардепов.
19 марта Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.
11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что этот шаг завершил создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.
В Высшем антикоррупционном суде Украины будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.
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