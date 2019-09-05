В Украине заработал Антикоррупционный суд: все подробности онлайн

В четверг, 5 сентября, в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Дата его первого заседания была определена на собрании судей 7 мая.

Как пишет УНИАН, со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, которые уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине заработал Антикоррупционный суд "Цензор.НЕТ"

Как писал OBOZREVATEL:

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