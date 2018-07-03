В Украине запретили рекламу на фонарях: что это дает

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3454 по размещению рекламы.

По данным пресс-службы парламента, 226 народных депутатов поддержали инициативу. Воздержались всего 12 человек.

Согласно тексту документа, запрещается размещение рекламы на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, а также на опорах наружного освещения (фонарях).

В пояснительной записке также говорится, что принятие проекта "должно ограничить тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к визуальному засорению улиц и площадей, должно способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".

"Законопроект направлен в первую очередь на обеспечение безопасности, поскольку речь идет о запрете размещать рекламные конструкции на опорах транспортных сетей", - сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня в Раде был зарегистрирован законопроект, предполагающий полностью перевести рекламу на украинский язык.