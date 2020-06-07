В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

В Украине могут сократить количество районов. Более того, в Минрегионе уже подготовили карту с их примерными границами в каждой области.

Что изменится и зачем это нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что в проекте

Министерство развития общин и территорий подготовило проект карт будущих районов во всех областях Украины. Согласно их задумке, в каждой области останется в среднем по 4-5 районов, с небольшими исключениями: в Луганской и Донецкой их по 8, а в Черновицкой Херсонской и Тернопольской по 3. Общее их количество составит 118, тогда как сейчас – 490.

В ведомстве отметили, что все вопросы по формированию границ районов обсуждались с ОГА и экспертами, а одним из главных критериев стала низшая граница численности населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. В основном эта цифра выше где-то на 50 тысяч, но в некоторых районах (исключая те, в которых находятся областные центры) можно наблюдать и по 600-700 тысяч населения. Правда, есть такие, где до нижней планки не дотянули. Например, в Сватовском районе Луганской области указано 82,5 тысяч человек.

Зачем это нужно

Одна из причин таких изменений – диспропорции по населению в существующих районах. Например, в Полесском районе Киевской области живет 5622 человека, а в Харьковском районе – 182 100 людей.

Кроме того, есть проблема с надобностью РГА. Дело вот в чем: в Украине сейчас 490 районов. 26 из них в рамках децентрализации оказались полностью покрыты ОТГ. Еще в 164 районах количество ОТГ занимает от 50 до 99% площади. В таких случаях районные государственные администрации там работают меньше чем на половине территорий, так как в других местах их функции исполняют советы ОТГ. И только в 75 районах не создано ни одной ОТГ – там РГА пока работают как и раньше.

В Минрегионе отметили, что районы должны быть максимально эффективными для осуществления на местах исполнительной власти. Вот и получается, что в нынешней системе эти органы попросту теряют свою актуальность, так как люди могут получать нужные услуги у себя в ОТГ.

Возможно, будут изменения

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода отметил, что это не конечный вариант расположения регионов – сейчас проект отправлен на рассмотрение в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления.

"Еще вносятся предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены", – прокомментировал он.

Винницкая область (тысяч населения)

Винницкий – 766,4

Гайсинский – 243,3

Могилев-Подольский – 205,2

Тульчинский – 157,2

Хмельницкий – 188,3

Волынская область

Владимир-Волынский – 174,7

Камень-Каширский – 132,4

Ковельский – 271

Луцкий – 457,3

Днепропетровская область

Днепровский – 1245,7

Каменской – 439

Криворожский – 772,3

Никопольский – 262,6

Новомосковский – 171,7

Павлоградский – 315,1

Донецкая область

Бахмутский – 211,4

Волновахский – 146

Донецкий – 1503,4

Кальмиусский – 122,6

Краматорский – 568

Мариупольский – 521,1

Покровский – 402,7

Житомирская область

Бердичевский – 169,3

Житомирский – 617,1

Коростенский – 262,1

Новоград-Волынский – 171,7

Закарпатская область

Береговский – 199,8

Мукачевский – 254,6

Тячевский – 268,1

Ужгородский – 255,8

Хустский – 278,6

Запорожская область

Бердянский – 167,4

Васильковский – 188,7

Запорожский – 874,2

Мелитопольский – 286,6

Пологовский – 189

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковский – 490,7

Калушский – 286,5

Коломыйский – 278,2

Косовский – 117,8

Надворнянский – 200

Киевская область

Белоцерковский – 423

Бориспольский – 290,4

Бучанский – 422,6

Обуховский – 202,1

Переяславский – 153,9

Фастовский – 228,9

Кировоградская область

Голованевский – 124,9

Кропивницкий – 448,1

Новоукраинский – 142,7

Александрийский – 229,8

Луганская область

Алчевский – 442,8

Антрацитовский – 296,8

Должанский – 207,7

Луганский – 535,2

Сватовский – 82,5

Северодонецкий – 384,1

Старобельский – 119,3

Счастьенский – 81,2

Львовская область

Дрогобычский – 239

Золочевский – 163,3

Львовский – 1124,5

Самборский – 227,7

Стрыйский – 327,7

Червоноградский – 233

Яворовский – 206,9

Николаевская область

Баштанский – 140,5

Вознесенский – 182,5

Николаевский – 656,3

Первомайский – 151,8

Одесская область

Белгород-Днестровский – 201,4

Болградский – 154,5

Измаильский – 206,2

Одесский – 1413

Подольский – 229,9

Раздельнянский – 175,4

Полтавская область

Кременчугский – 399,4

Лубенский – 194,4

Миргородский – 206,2

Полтавский – 600,5

Ровненская область

Варашский – 139

Дубенский – 170,4

Ровненский – 634,9

Сарненский – 213

Сумская область

Конотопский – 204,2

Ахтырский – 169,2

Роменский – 113,7

Сумской – 405,9

Шосткинский – 188,5

Тернопольская область

Кременецкий – 155,6

Тернопольский – 495,2

Чертковский – 395,1

Харьковская область

Изюмский – 181,6

Красноградский – 131,2

Купянский – 137,2

Лозовской – 154,6

Люботинский – 156,2

Харьковский – 1712,8

Чугуевский – 202,2

Херсонская область

Генический – 122,4

Новокаховский – 323,7

Херсонский – 591,5

Хмельницкая область

Дунаевский – 147,5

Каменец-Подольский – 203,1

Староконстантиновский – 183,4

Хмельницкий – 470

Шепетовский – 260,7

Черкасская область

Звенигородский – 225,2

Золотоношский – 142,3

Уманский – 257,5

Черкасский – 581,4

Черновицкая область

Сторожинецький – 253,8

Хотинский – 157,8

Черновицкий – 492,8

Черниговская область