В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

В Украине могут сократить количество районов. Более того, в Минрегионе уже подготовили карту с их примерными границами в каждой области.
Что изменится и зачем это нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.
Что в проекте
Министерство развития общин и территорий подготовило проект карт будущих районов во всех областях Украины. Согласно их задумке, в каждой области останется в среднем по 4-5 районов, с небольшими исключениями: в Луганской и Донецкой их по 8, а в Черновицкой Херсонской и Тернопольской по 3. Общее их количество составит 118, тогда как сейчас – 490.
В ведомстве отметили, что все вопросы по формированию границ районов обсуждались с ОГА и экспертами, а одним из главных критериев стала низшая граница численности населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. В основном эта цифра выше где-то на 50 тысяч, но в некоторых районах (исключая те, в которых находятся областные центры) можно наблюдать и по 600-700 тысяч населения. Правда, есть такие, где до нижней планки не дотянули. Например, в Сватовском районе Луганской области указано 82,5 тысяч человек.
Зачем это нужно
Одна из причин таких изменений – диспропорции по населению в существующих районах. Например, в Полесском районе Киевской области живет 5622 человека, а в Харьковском районе – 182 100 людей.
Кроме того, есть проблема с надобностью РГА. Дело вот в чем: в Украине сейчас 490 районов. 26 из них в рамках децентрализации оказались полностью покрыты ОТГ. Еще в 164 районах количество ОТГ занимает от 50 до 99% площади. В таких случаях районные государственные администрации там работают меньше чем на половине территорий, так как в других местах их функции исполняют советы ОТГ. И только в 75 районах не создано ни одной ОТГ – там РГА пока работают как и раньше.
В Минрегионе отметили, что районы должны быть максимально эффективными для осуществления на местах исполнительной власти. Вот и получается, что в нынешней системе эти органы попросту теряют свою актуальность, так как люди могут получать нужные услуги у себя в ОТГ.
Возможно, будут изменения
Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода отметил, что это не конечный вариант расположения регионов – сейчас проект отправлен на рассмотрение в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления.
"Еще вносятся предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены", – прокомментировал он.
Винницкая область (тысяч населения)
Винницкий – 766,4
Гайсинский – 243,3
Могилев-Подольский – 205,2
Тульчинский – 157,2
Хмельницкий – 188,3
Волынская область
Владимир-Волынский – 174,7
Камень-Каширский – 132,4
Ковельский – 271
Луцкий – 457,3
Днепропетровская область
Днепровский – 1245,7
Каменской – 439
Криворожский – 772,3
Никопольский – 262,6
Новомосковский – 171,7
Павлоградский – 315,1
Донецкая область
Бахмутский – 211,4
Волновахский – 146
Донецкий – 1503,4
Кальмиусский – 122,6
Краматорский – 568
Мариупольский – 521,1
Покровский – 402,7
Житомирская область
Бердичевский – 169,3
Житомирский – 617,1
Коростенский – 262,1
Новоград-Волынский – 171,7
Закарпатская область
Береговский – 199,8
Мукачевский – 254,6
Тячевский – 268,1
Ужгородский – 255,8
Хустский – 278,6
Запорожская область
Бердянский – 167,4
Васильковский – 188,7
Запорожский – 874,2
Мелитопольский – 286,6
Пологовский – 189
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковский – 490,7
Калушский – 286,5
Коломыйский – 278,2
Косовский – 117,8
Надворнянский – 200
Киевская область
Белоцерковский – 423
Бориспольский – 290,4
Бучанский – 422,6
Обуховский – 202,1
Переяславский – 153,9
Фастовский – 228,9
Кировоградская область
Голованевский – 124,9
Кропивницкий – 448,1
Новоукраинский – 142,7
Александрийский – 229,8
Луганская область
Алчевский – 442,8
Антрацитовский – 296,8
Должанский – 207,7
Луганский – 535,2
Сватовский – 82,5
Северодонецкий – 384,1
Старобельский – 119,3
Счастьенский – 81,2
Львовская область
Дрогобычский – 239
Золочевский – 163,3
Львовский – 1124,5
Самборский – 227,7
Стрыйский – 327,7
Червоноградский – 233
Яворовский – 206,9
Николаевская область
Баштанский – 140,5
Вознесенский – 182,5
Николаевский – 656,3
Первомайский – 151,8
Одесская область
Белгород-Днестровский – 201,4
Болградский – 154,5
Измаильский – 206,2
Одесский – 1413
Подольский – 229,9
Раздельнянский – 175,4
Полтавская область
Кременчугский – 399,4
Лубенский – 194,4
Миргородский – 206,2
Полтавский – 600,5
Ровненская область
Варашский – 139
Дубенский – 170,4
Ровненский – 634,9
Сарненский – 213
Сумская область
Конотопский – 204,2
Ахтырский – 169,2
Роменский – 113,7
Сумской – 405,9
Шосткинский – 188,5
Тернопольская область
Кременецкий – 155,6
Тернопольский – 495,2
Чертковский – 395,1
Харьковская область
Изюмский – 181,6
Красноградский – 131,2
Купянский – 137,2
Лозовской – 154,6
Люботинский – 156,2
Харьковский – 1712,8
Чугуевский – 202,2
Херсонская область
Генический – 122,4
Новокаховский – 323,7
Херсонский – 591,5
Хмельницкая область
Дунаевский – 147,5
Каменец-Подольский – 203,1
Староконстантиновский – 183,4
Хмельницкий – 470
Шепетовский – 260,7
Черкасская область
Звенигородский – 225,2
Золотоношский – 142,3
Уманский – 257,5
Черкасский – 581,4
Черновицкая область
Сторожинецький – 253,8
Хотинский – 157,8
Черновицкий – 492,8
Черниговская область
Нежинский – 228,7
Новгород-Северский – 158,1
Прилуцкий – 158,2
Черниговский – 482,8
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