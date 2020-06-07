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7 июня • обновлено в 15:02
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В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

  • Министерство развития общин и территорий подготовило проект обновленной карты Украины

  • На ней обозначены границы новых районов, которые изменятся в рамках децентрализации

  • Вместо 490 нынешних районов, их станет 118 – в среднем по 4-5 на область

  • Одна из причин в том, что райгосадминистрации теряют свою актуальность из-за создания объединенных территориальных общин

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В Украине могут сократить количество районов. Более того, в Минрегионе уже подготовили карту с их примерными границами в каждой области.

Что изменится и зачем это нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что в проекте

Министерство развития общин и территорий подготовило проект карт будущих районов во всех областях Украины. Согласно их задумке, в каждой области останется в среднем по 4-5 районов, с небольшими исключениями: в Луганской и Донецкой их по 8, а в Черновицкой Херсонской и Тернопольской по 3. Общее их количество составит 118, тогда как сейчас 490.

В ведомстве отметили, что все вопросы по формированию границ районов обсуждались с ОГА и экспертами, а одним из главных критериев стала низшая граница численности населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. В основном эта цифра выше где-то на 50 тысяч, но в некоторых районах (исключая те, в которых находятся областные центры) можно наблюдать и по 600-700 тысяч населения. Правда, есть такие, где до нижней планки не дотянули. Например, в Сватовском районе Луганской области указано 82,5 тысяч человек.

Зачем это нужно

Одна из причин таких изменений – диспропорции по населению в существующих районах. Например, в Полесском районе Киевской области живет 5622 человека, а в Харьковском районе – 182 100 людей.

Кроме того, есть проблема с надобностью РГА. Дело вот в чем: в Украине сейчас 490 районов. 26 из них в рамках децентрализации оказались полностью покрыты ОТГ. Еще в 164 районах количество ОТГ занимает от 50 до 99% площади. В таких случаях районные государственные администрации там работают меньше чем на половине территорий, так как в других местах их функции исполняют советы ОТГ. И только в 75 районах не создано ни одной ОТГ – там РГА пока работают как и раньше.

В Минрегионе отметили, что районы должны быть максимально эффективными для осуществления на местах исполнительной власти. Вот и получается, что в нынешней системе эти органы попросту теряют свою актуальность, так как люди могут получать нужные услуги у себя в ОТГ.

Возможно, будут изменения

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода отметил, что это не конечный вариант расположения регионов – сейчас проект отправлен на рассмотрение в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления.

"Еще вносятся предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены", – прокомментировал он.

Винницкая область (тысяч населения)

  • Винницкий – 766,4

  • Гайсинский – 243,3

  • Могилев-Подольский – 205,2

  • Тульчинский – 157,2

  • Хмельницкий – 188,3

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Волынская область

  • Владимир-Волынский – 174,7

  • Камень-Каширский – 132,4

  • Ковельский – 271

  • Луцкий – 457,3

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Днепропетровская область

  • Днепровский – 1245,7

  • Каменской – 439

  • Криворожский – 772,3

  • Никопольский – 262,6

  • Новомосковский – 171,7

  • Павлоградский – 315,1

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Донецкая область

  • Бахмутский – 211,4

  • Волновахский – 146

  • Донецкий – 1503,4

  • Кальмиусский – 122,6

  • Краматорский – 568

  • Мариупольский – 521,1

  • Покровский – 402,7

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Житомирская область

  • Бердичевский – 169,3

  • Житомирский – 617,1

  • Коростенский – 262,1

  • Новоград-Волынский – 171,7

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Закарпатская область

  • Береговский – 199,8

  • Мукачевский – 254,6

  • Тячевский – 268,1

  • Ужгородский – 255,8

  • Хустский – 278,6

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Запорожская область

  • Бердянский – 167,4

  • Васильковский – 188,7

  • Запорожский – 874,2

  • Мелитопольский – 286,6

  • Пологовский – 189

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Ивано-Франковская область

  • Ивано-Франковский – 490,7

  • Калушский – 286,5

  • Коломыйский – 278,2

  • Косовский – 117,8

  • Надворнянский – 200

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Киевская область

  • Белоцерковский – 423

  • Бориспольский – 290,4

  • Бучанский – 422,6

  • Обуховский – 202,1

  • Переяславский – 153,9

  • Фастовский – 228,9

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Кировоградская область

  • Голованевский – 124,9

  • Кропивницкий – 448,1

  • Новоукраинский – 142,7

  • Александрийский – 229,8

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Луганская область

  • Алчевский – 442,8

  • Антрацитовский – 296,8

  • Должанский – 207,7

  • Луганский – 535,2

  • Сватовский – 82,5

  • Северодонецкий – 384,1

  • Старобельский – 119,3

  • Счастьенский – 81,2

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Львовская область

  • Дрогобычский – 239

  • Золочевский – 163,3

  • Львовский – 1124,5

  • Самборский – 227,7

  • Стрыйский – 327,7

  • Червоноградский – 233

  • Яворовский – 206,9

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Николаевская область

  • Баштанский – 140,5

  • Вознесенский – 182,5

  • Николаевский – 656,3

  • Первомайский – 151,8

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Одесская область

  • Белгород-Днестровский – 201,4

  • Болградский – 154,5

  • Измаильский – 206,2

  • Одесский – 1413

  • Подольский – 229,9

  • Раздельнянский – 175,4

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Полтавская область

  • Кременчугский – 399,4

  • Лубенский – 194,4

  • Миргородский – 206,2

  • Полтавский – 600,5

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Ровненская область

  • Варашский – 139

  • Дубенский – 170,4

  • Ровненский – 634,9

  • Сарненский – 213

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Сумская область

  • Конотопский – 204,2

  • Ахтырский – 169,2

  • Роменский – 113,7

  • Сумской – 405,9

  • Шосткинский – 188,5

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Тернопольская область

  • Кременецкий – 155,6

  • Тернопольский – 495,2

  • Чертковский – 395,1

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Харьковская область

  • Изюмский – 181,6

  • Красноградский – 131,2

  • Купянский – 137,2

  • Лозовской – 154,6

  • Люботинский – 156,2

  • Харьковский – 1712,8

  • Чугуевский – 202,2

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Херсонская область

  • Генический – 122,4

  • Новокаховский – 323,7

  • Херсонский – 591,5

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Хмельницкая область

  • Дунаевский – 147,5

  • Каменец-Подольский – 203,1

  • Староконстантиновский – 183,4

  • Хмельницкий – 470

  • Шепетовский – 260,7

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Черкасская область

  • Звенигородский – 225,2

  • Золотоношский – 142,3

  • Уманский – 257,5

  • Черкасский – 581,4

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Черновицкая область

  • Сторожинецький – 253,8

  • Хотинский – 157,8

  • Черновицкий – 492,8

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

Черниговская область

  • Нежинский – 228,7

  • Новгород-Северский – 158,1

  • Прилуцкий – 158,2

  • Черниговский – 482,8

В Украине захотели "перекроить" области: опубликован проект обновленной карты

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Децентрализация в Украине
Место
Украина
Теги
карта Украины ОТГ
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