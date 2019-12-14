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14 декабря • обновлено в 13:22
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В Украине заговорили о введении миротворцев на Донбасс: названо условие

1.6т
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Украина может вернуться к идее миротворцев ООН в ОРДЛО на временно окуппированых территориях Донбасса.

Это станет возможным, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает "Украинская правда".

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу...это будет решение не мое, а президента...будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

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Он отметил, что предложение о введении миротворческой миссии поступило от РФ. Глава МИД подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Пристайко напомнил, что в ходе переговоров "Норманди" была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию Украины.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Вадим Пристайко
Теги
ООН Донбасс Красный крест
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Минские договорённости не могут быть исчерпаны, так как они просто не выполняются Украиной
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Исаев Максим
Исаев Максим
На Украину не миротворцев, а психиатров вводить нужно, и не на Донбасс, где здоровое население, а на всю остальную, где большая часть больна!
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4
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Исаев Максим, может это ты больной?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я конечно понимаю, что на Украине очень много неадекватных людей. Но вот как они умудряются занимать столь высокие посты???
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