В Украине заговорили о введении миротворцев на Донбасс: названо условие

Украина может вернуться к идее миротворцев ООН в ОРДЛО на временно окуппированых территориях Донбасса.

Это станет возможным, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает "Украинская правда".

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу...это будет решение не мое, а президента...будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

Он отметил, что предложение о введении миротворческой миссии поступило от РФ. Глава МИД подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Пристайко напомнил, что в ходе переговоров "Норманди" была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.

Вадим Пристайко Главком

Ранее OBOZREVATEL писал, что Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!