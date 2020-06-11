Законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, содержит нормы, которые нарушают законодательство и Конституцию Украины.

В частности, норма статьи 15 об узаконивании нелегальной добычи песка предусматривает, что путевые работы на внутренних водных путях не требуют получения специальных разрешений на пользование недрами. Об этом говорится в обращении Антимонопольного комитета в комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

АМКУ отмечает, что так субъекты ведения хозяйства не будут платить сбор за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и рентную плату за пользование недрами. Более того, они будут осуществлять фактически добычу полезных ископаемых без законодательных ограничений и реализовать часть добытого грунта дешевле, что может привести к искажению конкуренции на рынке добычи полезных ископаемых.

В Украине выступили против закона о речном транспорте cfts.org.ua

В то же время, Государственная регуляторная служба, рассмотрев обращение Ассоциации предпринимателей недропользователей "Нерудные недра Украины" также заявила, что статья 15 закона может создать препятствия для легального бизнеса.

"Фактически, статья 15 в предложенной редакции Закона, по содержанию которой предприятие без получения разрешения на пользование недрами может распоряжаться полезным ископаемым, предоставит ему юридическую возможность избежать получения специального разрешения, уплаты сбора для выдачи разрешения и выполнения обязанностей недропользователя", – отметили в службе.

Обращение Государственной регуляторной службы

Обращение Государственной регуляторной службы

Также статью 15 не поддержала и Государственная служба геологии и недр Украины. В обращении в комитет по вопросам водного транспорта, там отметили, что норма противоречит законодательству и может привести к недопоступлению в госбюджет.

Обращение Государственной службы геологии и недр Украины

Обращение Государственной службы геологии и недр Украины

Обращение Государственной службы геологии и недр Украины

Обращение Государственной службы геологии и недр Украины

В блокировании законопроекта неоднократно обвиняли Алексея Вадатурского – владельца агрохолдинга "НИБУЛОН". Эта компания – один из крупнейших игроков речного транспорта. Флот "НИБУЛОНа" насчитывает 77 единиц среди которых 21 буксир, 43 грузовых и 4 пассажирских судна, пишет "Бизнес Цензор".

Последний конфликт возник из-заместителя председателя транспортного комитета Николая Тищенко и нардепа Игоря Нигулевського. Они после принятия законопроекта сняли видео, в котором обвинили "НИБУЛОН" в монополизме и подкупе депутатов, чтобы те не проголосовали "за".

В ответ на это владелец агрохолдинга заявил, что подаст в суд на Тищенко за клевету. Депутат снял новое видео, в котором извинился перед Вадатурским. Но интересно то, что "НИБУЛОН" – не монополист и даже не самая частная компания на рынке речного транспорта.

Но в блокировании законопроекта обвиняют именно компанию Вадатурского. Ведь он не раз выступал против оплаты ремонта шлюзов и разведения мостов за деньги владельцев речного транспорта, "за" снятие акцизного налога на топливо, а также против свободного мероприятия в Украине судов под иностранными флагами.

По его мнению, такое разрешение в отношении иностранных судов практически уничтожит украинский речной флот. Инициаторы законопроекта думали наоборот – судна под иностранными флагами повлекут за собой инвестиции в речную отрасль и сделают рынок более конкурентным.

Собственно, "НИБУЛОН" может быть действительно заинтересован в блокировании законопроекта, поскольку имеет свой новый и большой флот. Вместе с тем, компания платит налоги. В частности, акцизный налог на горючее, который не платят иностранные суда.

Именно поэтому Вадатурский может выступать против свободного допуска в Украину судов под иностранным флагом и других норм, которые поставят его и других украинских судовладельцев в не конкурентоспособное положение. Вместе с тем, владелец агрохолдинга инвестирует в речные терминалы и инфраструктуру без поддержки со стороны государства, строит новые суда и развивает речные перевозки. То есть, делает то, чего не делают или делают не так активно другие судовладельцы.

Владелец "НИБУЛОН" считает, что законопроект уничтожит украинское судостроение, судоходство и экологию рек. А также узаконит контрабанду горючего и создаст угрозу черного импорта оружия.

"За период моей деятельности было много разных ситуаций, и я думал, что хуже быть не может, но вы превзошли мои самые худшие ожидания. Такого бездарного отношения к экономике Украины еще не было. Вы самая слабая команда министерства инфраструктуры за всю историю независимости Украины!", – написал Вадатурский в Facebook.

Также бизнесмен отметил, что законопроект может спровоцировать теневую добычу песка. Ведь согласно ему дноуглубления могут проходить без контроля над такими работами и экологических разрешений. Во-первых, исполнитель может только навредить реке, если не будет на руках экологического заключения. Во-вторых, получит возможность неконтролируемой добычи и реализации годового песка.

Кроме того, как пишет издание, в законопроекте есть несколько неоднозначных моментов. Во-первых, придется регистрировать все малые суда и водные мотоциклы. И заплатить за регистрацию 0,5 прожиточного минимума. Во-вторых, Нацполиция получит право наказывать водителей гидроциклов, если те нарушат правила вождения. Но четких правил вождения для них не определено.

Вторая отрицательная норма – отказаться от услуг частных лоцманов. Это прекрасная возможность для государства навязать услуги лоцманов по завышенным ценам и создать государственную монополию на такие услуги.

Еще одна не поняла норма – лицензирования всех перевозок. Даже для компаний, которые перевозят свой груз своим флотом. Сейчас лицензированию подлежат только пассажирские перевозки и перевозки опасных грузов. Но если оно будет введено для всех, то это повлечет бюрократические волокиты.

Что касается судов под иностранными флагами, то они и сегодня плавают по Днепру. Но свободный допуск по факту означает, что они смогут работать в Украине с меньшим налоговой нагрузкой, чем судна под украинским флагом. Еще получат привилегии в том, что для них будет не обязательным вышеупомянутое лицензирования.

Как неоднократно писало наше издание, норма заложенная в статью 15 Закона о Внутренние водные пути Украины, в которой говорится о узаконивания нелегальной добычи песка, нарушает не только нормы других законов Украины и Конституции, но и противоречит элементарному здравому смыслу. Об этом свидетельствует ряд писем различных государственных органов и учреждений. Надеемся на адекватные решения народных избранников.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко в интервью OBOZREVATEL резко раскритиковал существующую редакцию законопроекта "О внутреннем водном транспорте Украины" и рассказал о том, какие правки в него нужно внести, чтобы остановить песчаных браконьеров и разграбление недр, принадлежащих народу .