В Украине могут провести довыборы в Раду: Корниенко назвал регионы и дату

В конце марта 2021 года в 184-м и 87-м округах могут состояться довыборы в Верховную Раду Украины.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Право на власть" 29 октября. Переизбираться будут депутаты, которые пошли в местную власть по результатам выборов 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это представитель нашей партии – [Зиновий] Андрийович по 87 округу и очень возможно, будущим мэром Херсона станет господин [Игорь] Колыхаев, который также является народным депутатом по 184 округу. Там возможно будут довыборы. Возможно, еще где-то мажоритарщики пойдут в местную власть. У нас сейчас два дня голосования – это в марте, людей уже готовим предварительно морально, будут довыборы", – рассказал политик.

Он также уточнил, что в январе состоятся партийные съезды, и там также будут принимать кадровые решения, связанные с результатами выборов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по словам Корниенко, пропрезидентская партия "Слуга народа" одержала первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины. Такая статистика базируется на итогах параллельного подсчета "Слуги народа" на 49% избирательных участков, уточнил он.