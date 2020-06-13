В Министерстве здравоохранения разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов на брифинге в субботу, 13 июня.

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их", – сказал он.

Степанов добавил, что служба "будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире".

Максим Степанов Четвертая студия

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев COVID-19. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки – это рекордный показатель с начала эпидемии.

В Минздраве пояснили, что такая динамика связана именно с ослаблением карантина.