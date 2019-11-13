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13 ноября • обновлено в 21:13
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В Украине законодательно ужесточат правила работы СМИ: в Раде презентовали концепцию

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады в среду, 13 ноября, презентовал концепции и ключевые положения, которые могут лечь в основу нового законопроекта о СМИ.

Авторами инициативы выступили нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

Проект направлен на приведение всех СМИ, бродкаст-сервисов, медиаплатформ и провайдеров в соответствие со стандартами ЕС. Эта инициатива не является законопроектом, а призвана только показать направление работы и сферу действия будущего законодательного акта "О медиа".

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В Украине законодательно ужесточат правила работы СМИ

В Украине законодательно ужесточат правила работы СМИ

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Предлагается четкое определение субъектов действия будущего закона, которые разделили на группу "медиа" и "не медиа".

К первой категории относятся телеканалы и радио, медиаплатформы, общественные теле-, радиокомпании местного и общенационального уровня, а также печатные и онлайн-медиа. Ко второй – провайдеры, социальные сети и поставщики электронных коммуникационных услуг с использованием радиочастотного ресурса.

Инициатива для законопроекта "О медиа" также предусматривает жесткую отчетность для СМИ и предлагает обязать самих владельцев изданий страховать журналистов от возможных рисков их деятельности.

В Украине законодательно ужесточат правила работы СМИ

В Украине законодательно ужесточат правила работы СМИ

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Отдельно также на рассмотрение комитета выносилась идея Ткаченко о внедрении системы "финансовый fair play". Она предусматривает санкции против неприбыльных медиа, что, как считает Ткаченко, поможет вывести СМИ из-под контроля политиков и крупного бизнеса.

Изменения также коснутся Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Его полномочия расширят и попытаются сделать максимально независимыми от политической конъюнктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором предлагается усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины СМИ законопроект
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