Рада приняла изменения в Избирательный кодекс: детали

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3485, призванный устранить пробелы и несогласованности, а также изменить сроки и упростить избирательные процедуры в Украине. Согласно нему, в стране усилят наказание за подкуп избирателей.

За соответствующее решение с правками и дополнениями в Избирательный кодекс на заседании парламента 16 июля проголосовали 308 депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что законопроектом депутаты предлагают проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками в городах с населением от 15 000 человек. То есть фактически только в малых населенных пунктах остается возможность выдвижения кандидатов самовыдвиженцами. Так избиратели будут ставить две отметки: за партию и кандидата от нее.

Помимо этого, будет введен залог для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке, чего раньше не было, в размере 20% от минимальной зарплаты.

Результаты голосования

В крупных городах для выдвиженцев по партийным спискам залог уменьшится в четыре раза. Так, на каждые 10 тыс. избирателей в населенных пунктах с более 90 тыс. жителей каждой партии придется сначала выложить одну минимальную зарплату (сейчас это 4723 грн), а за мэра – примерно 1 млн гривен.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что во время голосования по проект закона №3485 парламентарии утвердили избирательную квоту 25% а не 5%, чего хотел комитет.

"Теперь мы имеем открыто-закрытые списки в кодексе", – написал он в своем Telegram-канале.

Бюллетень (Telegram-канал "Правда Качуры)

Также законопроект призван усилить роль депутатских групп в местном избирательном процессе: расширить их сферу, чтобы они смогли влиять на формирование избирательных комиссий при условии заключения ими соглашения о сотрудничестве с одной партией.

Еще принятым проектом закона предлагают практику использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подачу документов кандидатами в режиме онлайн.

Скриншот сообщения нардепа (Telegram-канал "Правда Качуры)

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении проект закона №3485, который предусматривает усиление наказания за подкуп избирателей, Верховная Рада приняла 4 июня.