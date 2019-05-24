В Украине стартовала избирательная кампания в Раду: все детали

В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля 2019 года.

Так, согласно украинскому законодательству, она начинается на следующий день после опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Указ №303/2019 президента Владимира Зеленского вступил в силу 23 мая.

Внеочередные выборы в Верховную Раду

Документ опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер". "Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", – говорится в нем.

Согласно ст. 16 закона о выборах народных депутатов Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Согласно ст. 107 закона, предписывающей особенности подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, выдвижение кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады или решения Центральной избирательной комиссии о назначении выборов и заканчивается за сорок дней до дня голосования (11 июня).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента или решения ЦИК и заканчивается за 30 дней до дня голосования (21 июня). Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования (26 июня).

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При проведении повторных, промежуточных и внеочередных выборов депутатов декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидатами в депутаты не подается.

ЦИК не позже чем на второй день после начала избирательного процесса публикует перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров в СМИ, а не позже чем за 40 дней до дня выборов (11 июня) обнародует на своем официальном сайте информацию об их информационном обеспечении.

Согласно ст. 107 закона о парламентских выборах, не позднее чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее чем за 50 дней до дня голосования (1 июня) по представлениям, которые подаются в ЦИК не позднее чем за 53 дня до дня голосования (29 мая). Участковые избирательные комиссии образуются не позднее чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроектпрезидента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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