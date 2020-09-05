В Украине стартовала избирательная кампания местных выборов

Алексей Титофф Политика 09:29, 5.09.2020 Обновлено: 10:09, 5.09.2020

В субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года.

Украинцы будут выбирать глава городов и поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

В ЦИК заявили, что приняли во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Ранее OBOZREVATEL писал, какие появились новшества, после принятия Верховной Радой изменений в Избирательный кодекс Украины.

Отметим, что ЦИК выделили четыре особенности местных выборов:

  • выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

  • в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

  • выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

  • местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

Более детально узнать о проведении местных выборов в Украине можно в материале на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦИК ответили, состоятся ли выборы в прифронтовых районах Донбасса.

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