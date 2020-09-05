В субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года.

Украинцы будут выбирать глава городов и поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

В ЦИК заявили, что приняли во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Ранее OBOZREVATEL писал, какие появились новшества, после принятия Верховной Радой изменений в Избирательный кодекс Украины.

Отметим, что ЦИК выделили четыре особенности местных выборов:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

Более детально узнать о проведении местных выборов в Украине можно в материале на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦИК ответили, состоятся ли выборы в прифронтовых районах Донбасса.