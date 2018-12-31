В Украине стартовала избирательная кампания: что это значит

В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента страны, которые состоятся в марте 2019 года.

Согласно постановлению ЦИК, предвыборный период будет длиться 90 дней, также уже утвержден календарный план мероприятий по подготовке.

Выдвижение кандидатов и подача документов будет проводиться до 3 февраля включительно. А регистрация состоится в течение пяти дней, до 8 февраля. После этого будет объявлен окончательный список.

Избирательные бюллетени будут утверждены 8 марта, а кандидаты смогут начать агитацию со следующего дня после регистрации и до полуночи 29 марта 2019 года. Судя по постановлению ЦИК, в президенты могут выдвигаться граждане, достигшие 35-летнего возраста, владеющие государственным языком и проживающие на территории Украины в течение последних 10 лет. Этого человека может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем.

выборы в Украине Корреспондент.net

Кандидат также должен представить декларацию о доходах за предыдущий год, которую проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и опубликует результаты. Более того, претендент должен внести залог в размере 2,5 миллионов гривен, которые будут возвращены либо в случае победы на выборах в первом туре, либо в случае выхода во второй.

Кандидатуру можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, до 7 марта включительно. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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