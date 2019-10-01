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1 октября • обновлено в 14:46
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В Украине стартовал осенний призыв: кого ждут повестки

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В Украине 1 октября стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Кампания продлится до 31 декабря.

Так, всего планируют призвать 15,2 тыс. граждан: в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек, Нацгвардию – 4,4 тыс., Госпогранслужбу – 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.

Призыв коснется мужчин 20-27 лет, не имеющих права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем.

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Осенний призыв в Украине

Осенний призыв в Украине

"24"

Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев.

В Минобороны заверяют, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение – выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение – от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в зоне проведения ООС на Донбассе должны остаться только солдаты-контрактники. Он подтвердил, что в Украине намерены отказаться от срочной военной службы и перейти на контрактную основу, однако точных сроков не озвучил.

Только по Киеву военные комиссариаты передали в полицию 34 930 дел по розыску людей, которые уклоняются от призыва.

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Место
Украина
Теги
призыв Министерство обороны Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кожедуба возьмите, давно просится)))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Захаров Дмитрий, ему еще нет 16-ти, он инвалид и с папой заробитчанином в подмосковье ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Выбирайте: Уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до трех лет, либо: Запитує син у батька: - Порадь, батя, що краще зробити-піти в АТО або одружитися? Батько каже: - синку, якщо одружуєшся, то вважай, що пропало. А, якщо підеш в АТО, то у тебе два шляхи БУДЕ-АБО тебе вб'ють, або повернешся живий. Якщо живий повернешся, то вважай, що пропало. А, якщо вб'ють, то у тебе два шляхи буде - поховають тебе або під сосонкою, або під берізкою. Якщо під берізкою, то вважай, що пропало. А, якщо під сосонкою, то у тебе два путя буде - підеш ти або на олівці, або на папір. Якщо на олівці, то вважай, що пропало. А, якщо на папір, то у тебе два шляхи буде - або білий, або на туалетний. Якщо на пісчую, то вважай, що пропало. А, якщо на туалетну, то у тебе два путя буде-потрапиш або в чоловічий туалет, або в жіночий. Якщо в чоловічій, то вважай, що пропало. А, якщо в жіночий, то у тебе два путя буде-будуть тобою користуватися або спереду, або ззаду. Якщо ззаду, то вважай, що пропало. А, якщо спереду, то вважай, що одружився...
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Serov Oleg
Serov Oleg
в Подмосковье наплыв свидомых маляров-штукатуров,бетонщиков и плиточников в возрасте 18-30....не хотят хе.рои майданутые неньку защищать от агрессора...
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