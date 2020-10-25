В Украине стартовал опрос "5 вопросов от президента": какая процедура

В воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Украинцы могут ответить на пять вопросов от главы государства возле избирательных участков на местных выборах.

Руководитель опроса, музыкальный редактор студии "Квартал 95" Артем Гагарин на своей странице в Facebook уточнил, что время работы интервьюеров – с 8:00 до 20:00, с возможностью четыре раза отойти на перерыв в 15 минут.

Он подчеркнул, что волонтеры будут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах. Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от Президента". Они должны быть в масках и перчатках, со всеми средствами защиты.

"На участках в Киеве, преимущественно, будут работать по два человека, иногда – по одному. После окончания опроса, опломбированные урны с ответами отвезут в место подсчета голосов. Бланки, которые не использованы в ходе опроса, будут уничтожены", – рассказал Гагарин.

Он напомнил, что интервьюеры вправе собирать информацию согласно ст. 34 Конституции и ст. 5, 6, 20, 21 Закона "Об информации", а опрос проводит социологическая компания.

"Законодательство Украины не предусматривает получения разрешений на проведение опроса граждан – опрос не является массовым мероприятием, митингом, сборам. Участие в опросе – полностью добровольное", – пояснил Гагарин.

Однако с этим не согласен журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. Об этом он написал на своей странице в соцсети. По словам Бутусова, партия "Слуга народа" нарушает ст. 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины.

"По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением "5 питань від президента" – это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи – это и есть агитация. Но во-первых, экзит-полл – это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий. А во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более – социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины – любые публичные действия партий в день выборов, любые, являются скрытой агитацией на выборах", – считает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Офисе президента Украины заявили что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии". По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для нашего общества без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".