В Украине созывают большое военное заседание: у Порошенко объяснили

В Украине готовится итоговое совещание касательно завершения военного положения в стране.
Об этом сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой" 26 декабря. При этом заседание не будет проходить публично.
"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра (28 декабря) будет большая итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", — сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.
После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.
29 ноября Украина полностью закрыла административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Ее смогут пересекать только украинцы.
26 декабря Порошенко сообщил, что военное положение в Украине прекратило действовать.