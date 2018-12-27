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В Украине созывают большое военное заседание: у Порошенко объяснили

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В Украине готовится итоговое совещание касательно завершения военного положения в стране.

Об этом сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой" 26 декабря. При этом заседание не будет проходить публично.

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра (28 декабря) будет большая итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", — сказал он.

Новости
Военное положение в Украине: в Генштабе заявили о готовности армии

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Тег
военное положение
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Отчет: 1. Корабли просрали. 2. Экипажи арестованы. 3. Россия на войну так и не пришла.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чечеткин Иван, пичалька!!
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