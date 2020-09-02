В Раде приняли за основу законопроект о военно-гражданских администрациях в Украине

В Украине решили создать военно-гражданские администрации, которые призваны предоставить условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соответствующий законопроект №9313 Верховная Рада приняла в первом чтении на заседании 2 сентября. За него проголосовали 240 народных депутатов.

Целью проекта закона является определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин. Документ, в частности, предусматривает внесение изменений в Избирательный кодекс с учетом утверждения нового административно-территориального устройства.

Результаты голосования за законопроект №9313

Так, в Законе Украины "О военно-гражданских администрациях" в статье 3 решили дополнить часть вторую новым предложением следующего содержания:

"Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин, согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных общин, могут быть созданы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

Отметим, что на заседании 1 сентября Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Нардепы же проголосовали за принятие законопроекта за основу, с учетом предложенных уточнений при подготовке ко второму чтению.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в городе Лисичанск Луганской области.