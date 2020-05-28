В Украине создадут министерство по развитию космической отрасли

Тимур Григоренко Политика 18:46, 28.05.2020 Обновлено: 18:47, 28.05.2020

В Украине создадут профильное министерство, которое займется вопросами развития космической отрасли.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, согласно реформе оборонно-промышленного комплекса создадут министерство, которое возглавит вице-премьера - министр развития стратегических технологий и инноваций.

"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", – отметил он.

В Украине создадут министерство по развитию космоса

Данилов добавил, что после создания профильного министерства по ОПК, будут предприняты и другие шаги.

"На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", – пояснил секретарь СНБО.

Со слов Данилова, реформа ОПК должна стать самой масштабной за последние десять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

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