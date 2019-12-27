"Путин – агент СБУ": Соколова показала знаковую "оговорку" президента России на пресс-конференции

Украинская журналистка Янина Соколова обратила внимание, что на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин впервые употребил правильную формулировку "в Украине", а не "на Украине".

Фрагмент речи главы страны-агрессора телеведущая показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, говоря об отводе войск на Донбассе, Путин на долю секунды задумался, выбирая предлог, но все же озвучил корректное словосочетание.

"Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения", – сказал президент России.

Соколова с юмором отреагировала на такую "трансформацию" Путину и в шутку предположила, что он стал проукраинским агентом.

"Владимир Владимирович Путин – агент СБУ и все эти годы работал на Украину! И только на этой пресс-конференции впервые за 20 лет Владимир Владимирович Исаев был как никогда близок к провалу. Путин сказал в Украине?! Теперь вы понимаете, что происходит на самом деле?" – обратилась к зрителям журналистка.

Янина Соколова и Владимир Путин

"Путин не Крым присоединил к России, а Россию к украинскому Крыму! "Северный поток-2" начал строить, чтобы обанкротить "Газпром", а Пескова заставил отрастить усы, чтобы тот был похож на запорожского казака. Ночами, когда Владимира Владимировича никто не видит, он выковыривает из пельменей ненавистный фарш и запихивает туда вишню. На груди у него татуировка не Ленина, а побритого Шевченко. А его любимый певец Расторгуев – это не служивший в армии клон Поплавского. Так что все у нас будет добре. Да, Владимир Владимрович Котыгорошко?" – ярко потроллила оккупанта телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимный депутат Государственной думы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская также публично заявила, что правильно говорить не "на", а "в Украине". Неожиданное как для фанатки "русского мира" заявление прозвучало в эфире российского телеканала "Дождь".

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