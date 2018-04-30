В Украине шесть партий уличили в подкупе на выборах в ОТГ

В Украине шесть политических партий замечены в подкупе избирателей на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ) 29 апреля.

По указанным фактам полиция открыла три производства, сообщил "Громадському радіо" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Лидеры (по числу подкупов. - Ред.) - "Батькивщина" и "Аграрная партия", чуть меньше - у "Радикальной партии". По одному случаю подкупа есть в "Блоке Петра Порошенко" и "Самопомочі", - отметил Кошель.

По его словам, всего применялось несколько схем, одну из которых разоблачили в Одесской области.

"Первая - традиционная раздача денег. Суммы разные: от 300 до 600 гривен. Другая схема - когда с избирателями подписывались соглашения, по которым первую часть средств они получали до голосования, вторую - после. Также раздавали бесплатные билеты на концерты - это тоже подкуп", - добавил глава КИУ.

Он уточнил, что к избирателям приходили с комбикормом и продовольственными наборами.

Комитет также зафиксировал другие нарушения. В частности, несколько участков открылись позднее, что помешало многим проголосовать.

Кроме того, в день выборов осуществлялась незаконная агитация, а избирателям поступали смс-сообщения с призывами проголосовать за конкретного кандидата.

Выборы в ОТГ politeka.net

По словам Алексея Кошеля, такое количество нарушений является крайне великим для 40 ОТГ, где проходили выборы.

Как сообщал "Обозреватель", 29 апреля в 17 областях Украины прошли первые выборы в 40 ОТГ. На выборах избирали депутатов 113 сельских, 16 поселковых и 4 городских советов объединенных территориальных общин, а также соответствующих сельских, поселковых и городских голов.