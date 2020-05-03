Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Все статьи автора

В Украине сейчас очень слабая власть. Есть риск нарваться на еще один карантин!

21.8т
Читать материал на украинском

У нас новый кумир? Мэр Черкасс? Давайте его сразу следующим президентом сделаем. Ведь он такой свой. Народный. Хороший парень. Понимает чаяния простого народа.

Интересно, это одни и те же люди хвалят мэра Черкасс и еще месяц назад были в восторге от видео с мэрами итальянских городов, которые в не очень цензурной форме обращались к тем, кто решил нарушить карантин?

Интересно, как одни и те же люди могут хвалить мэра Черкасс и крыть матом московский патриархат, который еще пару недель назад устраивал очаги биотерроризма в своих храмах?

То, что делает мэр Черкасс сегодня – это чистый популизм. Простое решение для сложной проблемы. И очень популярное.

Можно понять, когда говорят о несправедливости. Да, это не справедливо, когда во время карантина ресторан депутата открыт, а рестораны маленьких украинцев закрыты. Это плохо. Но это не значит, что если нарушать правила можно тому, кто у власти, значит будем нарушать правила все мы. Потому что именно это и делает нас бедными. Вместо того, чтобы заставить власть следовать правилам, мы сами их нарушаем.

Если власть ворует, то и нам можно. Если депутаты едут на красный свет, то и мы будем. Если. Если. Если...

Из этих бесконечных "если" и складывается украинская бедность.

В Украине сейчас очень слабая власть. Это как ситуация, когда в доме нет взрослых. Некомпетентность приводит к хаосу и ошибкам. И мы не в сильном государстве живем, где институты могут компенсировать инфантильность и некомпетентность первого лица. И в такой момент общество должно взять на себя роль взрослого. А не видя, как дети разжигают костер в ванной поджигать еще и шторы.

Карантин очень болезнен для малого бизнеса. Да. Это убивает его. И поэтому надо разумно выходить из карантина и не допустить необходимости его повторного введения. Самый большой риск карантина – это не довести дело до конца и нарваться на еще один карантин.

Украине повезло. Каким-то образом власть умудрилась принять правильное решение и вовремя ввести карантин. До того как... Что происходит "после того как" наглядно демонстрирует Италия и Испания, Москва и Нью-Йорк. Но это же и расслабило. Карантин есть, а боятся вроде нечего. Но шутка в том, что если мы неверно из него выйдем, то у нас конец карантина совпадет с началом эпидемии. И все что было до - уже не будет иметь значения. 50 дней боли для малого и среднего бизнеса будут зря. И все начнется сначала. И кто знает, может уже сам мэр Черкасс будет вводит самые жесточайшие ограничения, при этом обвиняя во всем кого угодно, кроме себя. Популисты они такие.

Что должно делать общество? Требовать четкий план выхода из карантина. Продуманный четкий план, который и запускает экономику и не повышает риск повторного введения карантина. Требовать массовое тестирование. Требовать результат. Требовать эффективное решение проблемы, в не просто закрывать глаза и кричать, что проблемы нет. Это еще более инфантильно, чем поведение власти.

Как вы думаете, мэр Черкасс принял свое решение после того, как в Черкассах заседала группа авторитетных вирусологов и эпидемиологов, которые расписали пошаговый алгоритм действий? Или он решил просто оседлать волну возмущения несправедливостью?

И мы тоже, увидев, что карантин не писан для Тищенко и Слуг, решим, что к черту этот карантин?

Это все равно, что столкнувшись с коррупцией в клинике известного кардиохирурга идти к гомеопату.

Да, власть проявила себя импотентами в истории с московским патриархатом, а теперь грозит мэру Черкасс, попивая виски на Банковой. Но это не значит, что мэр Черкасс прав. Это значит, что власть не права, когда позволяла все, что угодно московским попам.

И да, популиста Зеленского бьет сейчас популист из Черкасс. И что? Почему один популист должен быть мне ближе, чем другой? Если гопник с Троещены будет драться с гопником с Борщаговки, потому что оба попросили прикурить у старушки, а теперь не могут поделить ее пенсию, то у меня не будет тут симпатий.

Популизм – зло. В риторику, "чем хуже тем лучше", могут себе позволить политики из оппозиции, не обремененные моральными принципами. Но не общество. Не бизнес.

Бизнесу очень больно от карантина. И бизнес хочет, чтобы карантин поскорее закончился. Чтобы минимизировать потери. Но второй карантин, который может стать результатом неуправляемости и хаоса, максимизирует потери. И толку тогда, что мы легко покажем пальцем на тех, кто виноват. Больно будет нам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Фурса Сергей Фурса
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
вирус
Источник
Источник: Фейсбук Сергея Фурсы
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
45
14
Смешно
73
Интересно
29
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виговский Михаил
Виговский Михаил
Да, нужно выбрать сильную власть, как Лукашенко -- тогда уж точно никаких карантинов не будет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Cachko Elena
Cachko Elena
сам себе противоречит, власть слабая, но каким то образом умудрилась не допустить италию, испанию...а может власть сильная и все делает правильно и быстро ? прекрасный министр здравохранения, прекрасный санит. врач, все выплаты сделаны, как обещали...сказали 11-12.05 помягчат карантин...неделю еще потерпеть нельзя ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Cachko Elena, влада слабка і хаотична, але щось-таки получається... таке він мав на увазі.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zp Its
Zp Its
Фурса, брысь под лавку, паникер, а то страшный коронавирус до тебя доберется и съест )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги