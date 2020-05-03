В Украине сейчас очень слабая власть. Есть риск нарваться на еще один карантин!

У нас новый кумир? Мэр Черкасс? Давайте его сразу следующим президентом сделаем. Ведь он такой свой. Народный. Хороший парень. Понимает чаяния простого народа.

Интересно, это одни и те же люди хвалят мэра Черкасс и еще месяц назад были в восторге от видео с мэрами итальянских городов, которые в не очень цензурной форме обращались к тем, кто решил нарушить карантин?

Интересно, как одни и те же люди могут хвалить мэра Черкасс и крыть матом московский патриархат, который еще пару недель назад устраивал очаги биотерроризма в своих храмах?

То, что делает мэр Черкасс сегодня – это чистый популизм. Простое решение для сложной проблемы. И очень популярное.

Можно понять, когда говорят о несправедливости. Да, это не справедливо, когда во время карантина ресторан депутата открыт, а рестораны маленьких украинцев закрыты. Это плохо. Но это не значит, что если нарушать правила можно тому, кто у власти, значит будем нарушать правила все мы. Потому что именно это и делает нас бедными. Вместо того, чтобы заставить власть следовать правилам, мы сами их нарушаем.

Если власть ворует, то и нам можно. Если депутаты едут на красный свет, то и мы будем. Если. Если. Если...

Из этих бесконечных "если" и складывается украинская бедность.

В Украине сейчас очень слабая власть. Это как ситуация, когда в доме нет взрослых. Некомпетентность приводит к хаосу и ошибкам. И мы не в сильном государстве живем, где институты могут компенсировать инфантильность и некомпетентность первого лица. И в такой момент общество должно взять на себя роль взрослого. А не видя, как дети разжигают костер в ванной поджигать еще и шторы.

Карантин очень болезнен для малого бизнеса. Да. Это убивает его. И поэтому надо разумно выходить из карантина и не допустить необходимости его повторного введения. Самый большой риск карантина – это не довести дело до конца и нарваться на еще один карантин.

Украине повезло. Каким-то образом власть умудрилась принять правильное решение и вовремя ввести карантин. До того как... Что происходит "после того как" наглядно демонстрирует Италия и Испания, Москва и Нью-Йорк. Но это же и расслабило. Карантин есть, а боятся вроде нечего. Но шутка в том, что если мы неверно из него выйдем, то у нас конец карантина совпадет с началом эпидемии. И все что было до - уже не будет иметь значения. 50 дней боли для малого и среднего бизнеса будут зря. И все начнется сначала. И кто знает, может уже сам мэр Черкасс будет вводит самые жесточайшие ограничения, при этом обвиняя во всем кого угодно, кроме себя. Популисты они такие.

Что должно делать общество? Требовать четкий план выхода из карантина. Продуманный четкий план, который и запускает экономику и не повышает риск повторного введения карантина. Требовать массовое тестирование. Требовать результат. Требовать эффективное решение проблемы, в не просто закрывать глаза и кричать, что проблемы нет. Это еще более инфантильно, чем поведение власти.

Как вы думаете, мэр Черкасс принял свое решение после того, как в Черкассах заседала группа авторитетных вирусологов и эпидемиологов, которые расписали пошаговый алгоритм действий? Или он решил просто оседлать волну возмущения несправедливостью?

И мы тоже, увидев, что карантин не писан для Тищенко и Слуг, решим, что к черту этот карантин?

Это все равно, что столкнувшись с коррупцией в клинике известного кардиохирурга идти к гомеопату.

Да, власть проявила себя импотентами в истории с московским патриархатом, а теперь грозит мэру Черкасс, попивая виски на Банковой. Но это не значит, что мэр Черкасс прав. Это значит, что власть не права, когда позволяла все, что угодно московским попам.

И да, популиста Зеленского бьет сейчас популист из Черкасс. И что? Почему один популист должен быть мне ближе, чем другой? Если гопник с Троещены будет драться с гопником с Борщаговки, потому что оба попросили прикурить у старушки, а теперь не могут поделить ее пенсию, то у меня не будет тут симпатий.

Популизм – зло. В риторику, "чем хуже тем лучше", могут себе позволить политики из оппозиции, не обремененные моральными принципами. Но не общество. Не бизнес.

Бизнесу очень больно от карантина. И бизнес хочет, чтобы карантин поскорее закончился. Чтобы минимизировать потери. Но второй карантин, который может стать результатом неуправляемости и хаоса, максимизирует потери. И толку тогда, что мы легко покажем пальцем на тех, кто виноват. Больно будет нам.

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