В Украине решили создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским. Документ

Марина Лисничук Политика 11:59, 20.10.2020 Обновлено: 12:12, 20.10.2020

Депутаты Верховной Рады приняли постановление о борьбе с коронавирусом в Украине и создали Национальный штаб противодействия биологическим угрозам во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Согласно ему, в стране планируют увеличить количество тестирований и мощности лабораторий для диагностики COVID-19. За соответствующий проект постановления №4228 20 октября проголосовали 308 парламентариев (чтобы посмотреть полный текст постановления, доскрольте новость до конца).

В частности, документ предусматривает:

  • создание возглавляемого президентом штаба противодействия биологическим угрозам;

  • массовое тестирование на коронавирус;

  • увеличение мощностей лабораторий;

  • перепрофилирование больниц под отделение для лечения COVID-19.

Результаты голосования
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Также постановлением вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной инфекцией, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме этого, по региональному распределению в Украине должны создать необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию для проведения тестирования.

Рада приняла постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине
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Документом предусматривается обеспечение защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз
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В Украине создали Национальный штаб противодействия биологическим угрозам
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Новый штаб возглавил президент Владимир Зеленский
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Новый штаб должен обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19
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Среди задач штаба – улучшить условия труда медицинских работников, оказывающих помощь инфекционным больным
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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысячи человек.

  • По состоянию на утро 20 октября в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5469 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 5786 человек, а 129 533 пациента полностью побороли болезнь.

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