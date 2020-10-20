В Украине решили создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским. Документ

Депутаты Верховной Рады приняли постановление о борьбе с коронавирусом в Украине и создали Национальный штаб противодействия биологическим угрозам во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Согласно ему, в стране планируют увеличить количество тестирований и мощности лабораторий для диагностики COVID-19. За соответствующий проект постановления №4228 20 октября проголосовали 308 парламентариев (чтобы посмотреть полный текст постановления, доскрольте новость до конца).

В частности, документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба противодействия биологическим угрозам;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения COVID-19.

Результаты голосования Скриншот

Также постановлением вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной инфекцией, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме этого, по региональному распределению в Украине должны создать необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию для проведения тестирования.

Рада приняла постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине Скриншот

Документом предусматривается обеспечение защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз Скриншот

В Украине создали Национальный штаб противодействия биологическим угрозам Скриншот

Новый штаб возглавил президент Владимир Зеленский Скриншот

Новый штаб должен обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19 Скриншот

Среди задач штаба – улучшить условия труда медицинских работников, оказывающих помощь инфекционным больным Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: