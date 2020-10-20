В Украине решили создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским. Документ
Депутаты Верховной Рады приняли постановление о борьбе с коронавирусом в Украине и создали Национальный штаб противодействия биологическим угрозам во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Согласно ему, в стране планируют увеличить количество тестирований и мощности лабораторий для диагностики COVID-19. За соответствующий проект постановления №4228 20 октября проголосовали 308 парламентариев (чтобы посмотреть полный текст постановления, доскрольте новость до конца).
В частности, документ предусматривает:
создание возглавляемого президентом штаба противодействия биологическим угрозам;
массовое тестирование на коронавирус;
увеличение мощностей лабораторий;
перепрофилирование больниц под отделение для лечения COVID-19.
Также постановлением вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной инфекцией, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме этого, по региональному распределению в Украине должны создать необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию для проведения тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысячи человек.
По состоянию на утро 20 октября в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5469 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 5786 человек, а 129 533 пациента полностью побороли болезнь.