В Украине разрешили открыться кинотеатрам: названы дата и условие

Марина Лисничук Политика 15:13, 25.06.2020 Обновлено: 15:39, 25.06.2020

В Украине разрешат работать кинотеатрам, которые до сих пор не открылись после смягчения карантина, уже со 2 июля.

В то же время при условии, что наполненность таких заведений не превышает 50%. Соответствующее решение принял Кабмин 25 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Работу кинотеатров, где наполненность составляет более 50%, запрещено", – пояснил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также подчеркнул, что деятельность кинотеатров может ограничиваться в соответствии с положениями второго этапа смягчения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева разрешили возобновить работу кинотеатров, музеев, театров, бассейнов и других развлекательных комплексов.

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