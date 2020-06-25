В Украине разрешили открыться кинотеатрам: названы дата и условие

В Украине разрешат работать кинотеатрам, которые до сих пор не открылись после смягчения карантина, уже со 2 июля.

В то же время при условии, что наполненность таких заведений не превышает 50%. Соответствующее решение принял Кабмин 25 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Работу кинотеатров, где наполненность составляет более 50%, запрещено", – пояснил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также подчеркнул, что деятельность кинотеатров может ограничиваться в соответствии с положениями второго этапа смягчения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева разрешили возобновить работу кинотеатров, музеев, театров, бассейнов и других развлекательных комплексов.