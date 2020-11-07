В Украине разгорелся скандал вокруг поздравления чиновника с советским праздником

Секретарь Каховской горсовета Андрей Мовчан написал в сети пост, где поздравил с днем октябрьского переворота.

Свое "поздравление" он выложил в Facebook, отметив, что не даст забыть эту памятную для него дату.

"Всех с праздником! Этот праздник многими забыт или специально замалчивают – они его боятся. Но мы его помним! Это наша история!" – написал украинский чиновник.

Скриншот

В комментариях Мовчану написали, что он нарушил закон о декоммунизации, на что чиновник ответил: "это ваши убеждения и проблемы".

Скриншот

Добавим, что Андрей Мовчан стал секретарем Каховского городского совета 15 апреля 2020 года, передает "Мост". Отмечается, что Мовчан был безработным депутатом от пророссийской партии "Союз левых сил".

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновник из Кривого Рога угодил в сексистский скандал.