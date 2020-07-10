В Украине проведут круглые столы для выявления "чувственных" тем в культуре

Министерство культуры и информационной политики будет проводить в Украине "Национальные круглые столы", во время которых планируется выяснить "чувственные" темы в культурных вопросах.

Об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. По его словам, его целью является объединение нации ради прогресса страны и сопротивлению российской агрессии – для этого и была запущена программа.

"Именно поэтому сегодня так актуально начать культурный диалог в украинском обществе. Для этого начинаем программу "Национальных круглых столов". Проект направлен на то, чтобы проявить чувственные темы в культурных вопросах", – написал он.

Всего запланировано 7 круглых столов в разных городах – Черновцы, Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Острог, Полтава. Каждый круглый стол будет посвящен отдельной теме и будет иметь своего координатора. Первый круглый стол состоится уже в сентябре.

В Украине создали проект "Национальные круглые столы" Facebook Александр Ткаченко

Координатором программы стал ученый, председатель Центра исследований политических ценностей и председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний. Сокуратором будет религиовед Игорь Козловский.

Историческое направление возглавит историк Иван Патриляк, культурное – культуролог Константин Дорошенко, духовное – религиовед Игорь Козловский, языковое – Анастасия Разлуцкая, философское – Анатолий Ермоленко, а экологическое – Павел Вышебаба.

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