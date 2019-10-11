В Украине назначены первые местные выборы: ЦИК назвал дату и области

Центральная избирательная комиссия Украины назначила первые местные выборы в еще 86 новсозданных объединенных территориальных громадах на 22 декабря 2019 года.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы ЦИK в Fаcebook по результатам заседания в пятницу, 11 октября.

"Рассмотрев обращение 21 ОГА относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, ЦИК установил их соответствие требованиям Конституции Украины и законам Украины, а также Порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначил на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ )", – заявили в Центризбиркоме.

В Украине назначены первые местные выборы в ОТГ cheline.com.ua

Сообщается, что выборы пройдут:

в Винницкой области – в 3 объединенных территориальных громадах,

в Волынской области – в 2 ОТГ,

в Днепропетровской области – в 5 ОТГ,

в Донецкой области – в 1 ОТГ,

в Житомирской – в 1 ОТГ,

в Закарпатской области – в 9 ОТГ,

в Запорожской области – в 8 ОТГ,

в Ивано-Франковской области – в 6 ОТГ,

в Киевской области – в 2 ОТГ,

в Кировоградской области – в 6 ОТГ,

в Луганской области – в 1 ОТГ,

в Николаевской области – в 2 ОТГ,

в Одесской области – в 5 ОТГ,

в Полтавской области – в 6 ОТГ,

в Ровенской области – в 9 ОТГ,

в Тернопольской области – в 4 ОТГ,

в Харьковской области – в 4 ОТГ,

в Херсонской области – в 2 ОТГ,

в Хмельницкой области – в 4 ОТГ,

в Черновицкой области – в 1 ОТГ,

в Черниговской области – в 5 ОТГ.

Кроме того комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав со 2 ноября 2019 года.

В целом, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 000 человек.

Отмечается, что в течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 до 30 июня 2019 в Украине были назначен первые местные выборы в 896 объединенных территориальных общинах. После проведения выборов 22 декабря 2019 общая численность всех вместе взятых первых выборов в ОТГ составит 982.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 апреля 2018 года первые выборы провели в 40 ОТГ. Лидером стала партия пятого президента Украины Петра Порошенко "БПП" (сейчас "Европейская солидарность" – Ред.).

24 декабря 2018 года первые выборы провели в 78 новых ОТГ. Уверенную победу снова одержала политсила "БПП".

30 июня 2019 года еще в части ОТГ Украины прошли первые местные выборы. В лидерах оказались партии "Батьківщина" и "Наш край".

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